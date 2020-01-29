鴛鴦大盜闖空門竊走6500萬！過年買彩券落網

新竹檢警在劉男的座車後行李箱查獲高達396萬多的贓款，很多仍是出自銀行時「原封未動」的樣子。（記者黃美珠攝）

2020-01-29 08:50:27

［記者黃美珠／竹縣報導］才開春，新竹縣竹北警分局就偵破1起匪夷所思的6500萬住宅竊案！檢警昨晚漏夜拘提涉案的44歲劉姓男子跟他31歲的吳姓同居女友到案，追回約574萬多的現金，另起獲劉男涉嫌銷贓而購入的百萬新車1台、427.4公克市價至少170萬元的安非他命、以及金鍊、玉璽、名牌包、名表等贓物，全案擴大追查其餘贓款流向，以及有無可能仍有在逃共犯中，訊後將依加重竊盜、意圖販毒等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

這起匪夷所思的竊案發生在本月6日晚上9點跟深夜11點多！25日、大年初一竹北分局才獲報，隨即成立專案小組，且一掌握涉案劉姓男子行蹤，隨即報請新竹地檢署檢察官陳中順指揮，聯合新竹市警1分局南寮派出所共同偵辦。

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檢警調查發現，被害的某資源回收業者因應年關需要大量現金週轉，從去年10月起多次直接「開車」到銀行提領以千萬計的鉅額現金。疑似顧慮最安全的地方就是最危險之處，被害人竟沒把高達6500萬的鉅款放在保險箱內，只是鎖在一般鐵櫃中。

本月6日晚間9點多，因竊案被定罪3年應入獄服刑而通緝中的劉男，從被害人鄰居未上鎖的大門侵入連棟透天厝後，輾轉進入被害處所，翻箱倒櫃竟意外發現上述鉅款！像是中樂透一樣，劉男在狂喜中先搬走部分現金，隨後11點多，夥同假釋中的吳女再度返回現場，2人以劉男前妻的座車為「運鈔車」，聯手把剩下的現金全部搬空，總共得手6500萬！

失主以為遇內賊 自行追查17天無果後報警

被害人當天深夜返家就發現遭竊，懊惱之際一度懷疑會不會是內賊所為，所以沒有馬上報警。他先自行過濾監視器畫面，經17天後確定被外人闖了空門，才在家人陪同下於大年初一向警方報案。

竹北警方獲報當下也忍不住傻眼，好像中了另類的樂透，大年初一相關單位就全員停休，徹查周邊道路、店面所有可能的監視畫面，再透過車辨系統，終於掌握到新埔劉男涉嫌重大。

專案小組循線發現劉男、吳女案發後名下帳戶均有異常的鉅額現金進出，劉男出手變得闊綽，甚至可以說是揮金如土。

贓款大買豪車、名牌包、名表 百萬名車當「行動保險箱」

先替吳女買入百萬座車，並以這輛座車充當「行動保險箱」，把好幾百萬的鉅款就放在後行李箱內載著趴趴跑。也買金飾、名牌包、名表、4枚玉璽、電動腳踏車等分送女友、前妻以及女兒或自用。

更誇張地，專案小組掌握他一舉購入大批毒品，昨晚經緊急執行拘提，果然起獲14包、總重約427.4公克的安非他命，以1公克當今行情4000元計算，至少高達170萬元，研判他意圖是要販賣之用。

此外，警方也從劉男座車後車廂查獲高達396萬8000多元的現金，除了少部分已拆封使用，絕大多數仍是出自銀行「原封」未動、分以100張到1000張為1疊不等的1000、500、跟100元鈔票，以及每40枚為1疊的50元硬幣，錢多到一度考慮需要出動點鈔機幫忙清點。

專案小組昨晚趁劉男開著「行動保險箱」外出買樂透之際，在新竹市東大路4段附近某彩券行將之拘提到案宣告偵破。

但因扣除贓物，贓款實際追回有限，含2人名下存款在內，現金總共不過574萬多。專案小組擔心其他鉅款下落，正持續深入追查中。

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新竹縣警方擔心其他贓款下落，昨晚漏夜押解涉嫌6500萬鉅額竊案的劉男（前中）及其吳姓同居女友（後右）外出查贓。（記者黃美珠攝）

警方同時起獲14包、重約427.4公克，換算市價至少170萬元的安非他命毒品。（記者黃美珠攝）

40枚1疊的50元硬幣，成束被起獲，就連辦案經驗豐富的員警也大嘆首次看到。（記者黃美珠攝）

專案小組發現劉男銷贓方法，除了買車、買金飾、買毒品，圖前4顆玉璽也是他銷贓的方式。（記者黃美珠攝）

396萬多的贓款，專案小組成員一度考慮找點鈔機幫忙清點。（記者黃美珠攝）

專案小組發現，名牌包、名表、金飾也是劉男涉嫌銷贓的方式。（記者黃美珠攝）

專案小組發現，名牌包、名表、金飾也是劉男涉嫌銷贓的方式。（記者黃美珠攝）

專案小組發現，名牌包、名表、金飾也是劉男涉嫌銷贓的方式。（記者黃美珠攝）

專案小組發現劉男花百萬買下如圖座車送吳女，且當「行動保險箱」，於後行李箱藏放鉅額贓款。（記者黃美珠攝）

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