高雄瑞豐夜市驚傳圍毆擄人案！7警車出動追緝救援

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警方於作案現場蒐證。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／高雄報導〕台商帶入肺炎疫情，高雄市正在加緊防疫，未料，昨深夜10點許傳出一起擄人案，歹徒分乘至少3部賓士及BMW轎車，尾隨被害人座車進入瑞豐夜市停車場，將被害人拖出車外，就地找安全帽痛毆，被害人癱倒後強行押走，警方調閱監視器偵辦中。
警方派出至少7輛警車到場，初判疑似債務糾紛；警方表示，有5-6名男子圍毆並帶走被害人，全案調閱監視器偵辦中。
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