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春節連假屏東賞櫻 特斯拉休旅山路出車禍引側目

台24線是上三地門及霧台賞櫻的唯一路線，春節期間特斯拉發生擦撞，一度引來側目。（記者陳彥廷翻攝）

台24線是上三地門及霧台賞櫻的唯一路線，春節期間特斯拉發生擦撞，一度引來側目。（記者陳彥廷翻攝）

2020-01-28 21:30:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕冬去春來，屏東三地門及霧台鄉的櫻花開始綻放，賞櫻人潮增加，交通部公路總局也祭出唯一路線台24線的交管措施，不過，這幾天連假卻仍發生數起事故，有轎車跨越雙黃線險撞紅黃牌重機，但駕駛卻下車和重機騎士理論，也有要價3百多萬的特斯拉休旅在下山時與轎車發生擦撞事故，場景罕見引發側目，後面車輛的乘客、駕駛也免不了好奇張望。

有民眾爆料他在春節假期上霧台賞櫻，由於她提早上山，一路交通順暢，不過中午要下山，卻在一家知名店家對面的停車場目擊車禍，但有一輛車卻又有些不一樣，不是她平常認識的品牌，仔細一看，才辨認出是知名的電動車品牌特斯拉。

據民眾提供的照片辨識，該輛特斯拉還不是相對平價的model 3，而是定價332.8萬起跳的model x，由於是山區罕見的場景，甚至可能屏東縣的原住民鄉首起特斯拉事故，一度引發路人側目，後面的車上乘客、駕駛也都相當好奇而放慢速度張望，一度引發小小回堵。

三地門分駐所指出，當時接獲事故通報後，立刻前往排除並帶回所內製作筆錄，當時是特斯拉從路邊停車的地點駛出，但原以為可進入下山方向的車流縫隙中，但卻與直行要下山的轎車發生擦撞，現場無人受傷，也沒有酒駕情形，後續兩方均交由保險公司處理。

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