武漢肺炎》下令「嚴辦」染病趴趴走台商 法務部澄清：通案要求

法務部發布新聞稿回應，未針對個案偵辦下達指令，而是通案性要求，嚴懲涉嫌違反傳染病防治法相關行為。（記者陳慰慈攝）

2020-01-28 10:57:55

〔記者陳慰慈／台北報導〕一名在中國經商的高雄男子感染武漢肺炎，卻還跑去舞廳作樂，造成人心惶惶，法務部要求檢警依法嚴辦，有讀者昨在媒體投書「法務部要求檢警嚴辦武漢肺炎台商違法行為，暴露兩大問題」，質疑法務部對於檢察事務依法並無個案指令權，如何要求檢察官依法嚴辦，對此，法務部今發布新聞稿回應，未針對個案偵辦下達指令，而是通案性要求各檢察機關，積極與警政、衛政機關通力合作，嚴懲涉嫌違反傳染病防治法相關行為。

法務部表示，從未針對個案如何偵辦下達任何指令，而是為使防疫沒有漏洞，基於刑事政策主管機關立場，本於司法行政監督權責，通案性要求各檢察機關，啟動查緝民生犯罪聯繫平台，積極與警政、衛政機關通力合作，嚴懲涉嫌違反傳染病防治法的相關行為，並非行使個案指令權。

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法務部指出，基於政府一體，各部會應當通力合作，法務部本於職權積極協助衛政機關各項防疫工作，共同防堵疫情蔓延，責無旁貸主動告知全國民眾防疫相關法律，並呼籲罹患武漢肺炎民眾，應確實遵行主管機關防疫指示，同時說明違反者的行政罰則及可能構成的刑事責任，讓民眾對自身權益能夠充分了解及有所依循。

另針對讀者稱傳染病防治法第62條法律要件過於嚴格、不罰未遂等情，應由該法的主管機關基於專業及立法政策考量研議，送請立法院審議，法務部表示，隨時代演進及全球交通發達，各種傳染病疫情擴散方式已非昔比，若認該法條有檢討修正必要，法務部亦將基於共同防疫之一貫態度，尊重及配合主管機關進行相關修法，以完善相關法制。

法務部也再次呼籲全體國民，應共同配合防疫，做好自我防護並全力遵照衛生主管機關的相關防疫措施，以免觸法，唯有政府民眾齊心，才能確實阻絕疫情。

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