港務警行為異常被檢舉 送驗驚知吸毒惹禍

高雄港務警察總隊許姓警員吸毒，引咎辭職，但公懲會仍依法審理，考量他承認錯誤，犯後主動接受戒癮治療，輕判降壹級改敘。（示意圖）

2020-01-25 16:52:16

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄港務警察總隊一港口中隊許姓警員去年2月間突然言行舉止異常，總隊接獲檢舉介入調查，採集其毛髮送驗，結果呈現安非他命陽性反應，許員才承認在摩鐵吸毒，事後深感愧疚，引咎辭職，但公懲會仍依法審理，考量他承認錯誤，犯後主動接受戒癮治療，輕判降壹級改敘。

去年2月中旬，許員在高雄一間摩鐵施用安非他命，出現神智不清、胡言亂語、行為怪異等症狀，被人檢舉，總隊接獲通報後，4月1日派人和他溝通，徵得同意採集毛髮送驗，報告呈現安非他命陽性反應，再送到中山大學附設醫院複驗，亦為相同結果，全案以違反毒品危害防制條例移送法辦。

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許員承認吸安，深具悔意，主動到高雄市凱旋醫院接受戒癮治療，高雄地檢署考量他是初犯且在偵查前就認罪，態度良好，給予緩起訴處分，而許員也在案發後深感羞愧，自行離職。

雖然許員已離職，監察院仍提起彈劾，送交公懲會懲戒。許員書面答辯強調從警期間工作認真、績效優良、救人無數、熱心公益，之後未再犯，希望公懲會從輕發落。

公懲會指出，許員承認吸毒並在偵查前階段坦承犯行，主動就醫戒除毒癮，加上在職期間表現，只能成為懲戒輕重的因子，尚不能免除懲戒責任，評議結論認為他已嚴重傷害政府信譽，惟事後配合偵辦與戒癮，決定給予較輕的降級改敘懲戒，未撤職或免職，讓他仍保有回任公職人員的機會。

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