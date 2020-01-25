太「蝦」！「金陳武」假冒前女友下訂 還貼她身分證控「這人放鳥」

陳男不甘被分手，假冒前女友名義訂了2000元泰國蝦，事後還張貼她的身分證照片。示意圖與本新聞無關。（資料照。記者邱芷柔攝）

2020-01-25 16:30:08

〔記者吳政峰／台北報導〕自導自演惡整前女友，實在太「蝦」！

新北一名陳姓男子不滿被甩，2017年間假冒王姓前女友訂了2000元的泰國蝦，店家收不到錢，上網提醒同業慎防，沒想到陳男還以「金陳武」名義張貼王女身分證照片，指控「這個女人會放鳥」，氣得王女提起加重誹謗與違反個資法告訴，高等法院日前維持一審新北地院判刑3月見解，可上訴。

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陳男與王女分手後心有不甘，2017年3月20日晚間9時許，打電話到餐廳訂了2000元的烤泰國蝦，要求送到王女家簽收，店家依約送達，未料王女家人告知沒訂蝦，店家平白無故損失，在臉書社團發文提醒同業注意。

陳男見店家發文，隨即在兩個泰國蝦買賣的臉書社團中，張貼王女的身分證正面照片，並指控「是這個人放鳥」、「這個女人會放鳥，買蝦又不承認」。王女驚見個資全都露，還被誣指為放鳥女，堅持提告。

王女強調，交往期間陳男的臉書帳號就是「金陳武」，懷疑陳男偷拍她的身分證，分手心有不甘用這種方式報復；陳男於偵查期間一度承認犯行，而後又改口為帳號遭到盜用，辯稱「金陳武」帳號為王女幫忙申請，全案可能是王女嫁禍於他。

高院審理指出，店家只不過發文「冒用他人名義訂蝦，送到時才知道被放鳥」，「金陳武」就張貼出王女的證件，顯示對案情來龍去脈非常熟悉；其次，陳男質疑帳號遭盜或王女自導自演，均提不出證據，況且誰會甘冒洩漏個資的風險嫁禍他人，不符常情。

綜上，高院認為陳男辯詞不足採，考量同一犯行觸犯加重誹謗與個資法，屬於想像競合犯，一審依較重的個資法論處並無問題，維持原判。

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