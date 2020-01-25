驚！少年頭部被原子筆插入 家屬稱跌倒造成

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台東一名少年除夕夜頭部被原子筆插入，頭部由救護人員包紮後送抵馬偕醫院治療。（記者黃明堂翻攝）
［記者黃明堂／台東報導］台東縣成功鎮在除夕夜發生少年被原子筆插入頭部的傷害事故，送醫救治無大礙，家屬說少年是跌倒導致原子筆插入頭部。
在救護車抵達現場場，少年已在家門口等候，意識清楚，但頭部流血，救護人員檢視傷口發現原子筆底座還留在右前方頭部裡面，先為他做頭部包紮後，由家屬陪同，送往台東馬偕醫院救治。
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