鎮瀾宮搶頭香 巨大機械員工徐昱舜首獎

2020-01-25 00:29:02

〔中央社〕除夕夜台中市大甲鎮瀾宮於晚上11時開廟門搶頭香，許多民眾廟門一開即蜂擁而入，搶著插頭香，結果由徐昱舜奪冠，獲得大甲媽光明祈福金門高粱酒及紅包1萬元。

除夕晚上除了團圓圍爐外，根據台灣民間習俗，認為在大年初一子時（除夕晚上11時到初一凌晨1時），廟門一開後第1個將香插到香爐裡就是「頭香」，搶到頭香者可以有一整年的好運氣。

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大甲鎮瀾宮循往例於晚上10時40分關廟門，進行誦經儀式，晚上11時準時開廟門，不少民眾傍晚就先來廟門口卡位，要搶好位置等廟門打開，就能趕快衝到香爐插頭香。

鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏在廟門關後，一起參香祈福，顏清標接受聯訪時指出，今年來搶頭香的民眾很踴躍，子時一過就是新的一年開始，新年新氣象，歡迎大家來拜媽祖，祝大家身體健康。

搶到頭香的是住在台中市大安區的徐昱舜，他開心的說，自己晚上10時才到，看到側門人比較少，就在側門外等待廟門開，10年已來搶過9次頭香，之前每個門都試過，朋友幫他準備好了香，從側門衝出去，還沒到香爐就喊「是我」。在巨大機械上班的徐昱舜表示，搶到頭香後，希望未來「事業順利」。

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