剛買東西放機車踏墊3分鐘就... 網友虧賊「以為福袋？」

被害女子將疑似竊賊畫面PO網。（圖擷取自爆料公社）

2020-01-24 16:40:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子昨到七期重劃區一家百貨公司購買3袋嬰兒用品，途中將東西放在機車踏墊，辦私事忘了拿起，未料不到3分鐘時間折返，驚覺東西已不翼而飛，原以為是拾荒老人誤撿，經報案調閱相關監視器，赫見竟是一名打扮貴氣的婦人所為，氣得PO網，並公布監視畫面討公道。

警方表示，畫面中婦人幾乎都行走在騎樓，並未發現交通工具，仍會擴大調閱監視畫面，揪出婦人究辦。

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該名年約30歲的被害女子，今天上午在臉書社團「爆料公社」PO文指出，「1/23 下午四點左右從大遠百騎車至文心、市政北一路口，機車停在騎樓後，沒有將腳踏墊的三袋物品跟著提上樓，但其實到我下樓大概不到三分鐘時間，就被影片中的女士把我那三袋物品全拿走了…。」

「案發後一直到晚上九點，我都在附近的店家詢問能否調閱監視器，中間經報案也有警員陪同，原以為那位女士是拾荒老人，可是我之後找到較清楚的正面照真的覺得她不是，不過我回家想了想，如果真是拾荒老人因為過年想讓家裡的孩子有新衣穿（我的物品主要是買給家裡寶寶的新衣），但因為經濟考量不得已出此下策，或許情有可原。」

「但影片中卻是一名打扮貴氣的中年婦人，行經騎樓發現機車踏墊上放置3個提袋，趁四下無人翻看後隨即拿走，過完年後我會繼續調閱直到找到這位女士，不是為了把東西要回來，而是要讓她知道她犯案後造成了人家多大的困擾，並且受到她該受的懲罰。」

據了解，該名女子購買這3袋嬰兒用品，準備送給姊姊新生兒；網友對此熱議留言「看到袋子，就以為是福袋？？」「到底多缺，真的很厭惡貪心的人」、「太誇張」。

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