警統計豬年遭詐騙被害人 「虎、豬」犯太歲生肖上榜

屬虎的王姓婦人險遭詐，正好符合「金豬年」犯太歲生肖。（記者許國楨翻攝）

2020-01-24 13:41:16

〔記者許國楨／台中報導〕迎接農曆年節，台中市刑大經濟組做了一份應景的統計，去年「金豬年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為：兔、虎、龍、豬、鼠，其中「虎、豬」正好是犯太歲的生肖，希望藉由貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，不要讓詐騙亂流干擾了樂不思「鼠」的一年，守住紅包錢。

屬虎的王姓婦人接獲「猜猜我是誰？」詐騙電話，老梗開頭「同學記得我嗎？」讓她難忘同窗情，不斷的噓寒問暖及友情攻勢險些墜入詐騙圈套，所幸行員及保全通報警方勸說，成功阻詐15萬元，而屬虎的王姓婦人正好符合「金豬年」犯太歲生肖。

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「寧可信其有，小心最重要！」警方呼籲，無論什麼生肖都該提高警覺，進一步分析豬年詐騙案件被害人生肖排行及案類分別是：

◆第1名：屬兔，戀愛詐騙、援交詐財比例最多。

◆第2名：屬虎「破太歲」，猜猜我是誰比例最多。

◆第3名：屬龍，投資詐騙比例最多。

◆第4名：屬豬「值太歲」，求職、貸款詐騙人頭帳戶比例最多。

◆第5名：屬鼠，網購詐騙比例最多。

連續3年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠」蟬聯上榜，「蛇」穩居末段班，「值太歲」生肖連年進榜前5名，性別比例部分，男性被詐騙以屬兔最多、女性為屬龍；最具防詐觀念的生肖，男性為屬狗、女性為屬猴，被詐騙比例都是最低。

至於鼠年犯太歲預警名單「鼠、兔、馬、羊、雞」，警方指出，民俗流年提供民眾參考，多一分防備才能少一分受騙，同時特別提醒民眾，詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，民眾接獲可疑電話務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免被騙。

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