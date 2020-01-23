管制車輛誤闖南迴改隧道 通車至今取締214件

南迴改隧道禁止機車等管制車輛進入，通車至今取締違規214件。（記者陳賢義翻攝）（記者陳賢義攝）

2020-01-23 09:44:04

［記者陳賢義／台東報導］南迴改隧道去年12月23日通車，現階段管制大貨車、機車、砂石車等車輛進入，但仍有用路人違規闖進，台東縣警局至今取締214件，籲管制車輛遵循規定行駛台9戊線，另也提醒用路人行經各村里部落時，減速慢行禮讓行人。

另針對大貨車，台東縣警局自去年11月中旬已完成3處闖紅燈及測速照相機驗收，分別位於台9線395.2K（近三和國小）、404K（近太麻里外環道南端）及323.3K（近池上台東農場）合計3處，其中404K及323.3K為取締 闖紅燈及超速行駛之二合一設備，提醒用路人依速行駛，以維行車安全。

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台東縣警局表示，據相關研究顯示「車速越快，反應時間越短，相對有效煞車距離越長」，台東境內道路筆直寬敞，用路人很容易超速行駛，而發生失控肇事情形，新設測速照相機也將延續以往經驗，按月分析該路段交通事故發生狀況，據以調整實施超速取締係以遏阻超速違規為主要目的，減少交通事故發生。

縣警局另也呼籲用路人駕駛汽機車行經各村里部落時，減速慢行並禮讓行人，尤其是現值晝短夜長的冬季，夜間各村里部落光線較不足，如車速過快遇有行人或動物穿越時，容易受到驚嚇或其他狀況而發生交通事故，行車不超速，安全永保固。

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