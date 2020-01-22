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網友「靠北男友」軟爛 貼內褲照嘆挑了個「媽寶宅男」

這名網友，男友平時一回家就穿著內褲打遊戲或看電視，每天只睡3到4小時，導致上班精神不濟。（圖擷取自「靠北男友」臉書專頁）

這名網友，男友平時一回家就穿著內褲打遊戲或看電視，每天只睡3到4小時，導致上班精神不濟。（圖擷取自「靠北男友」臉書專頁）

2020-01-22 23:51:48

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「靠北男友」上，有網友抱怨自己年近30的男友因為在家都由媽媽「伺候」，導致生活能力不佳，連裝電扇葉都不會，整天只會裸上身在家，工作態度也輕慢。前陣子聽信朋友賣點數賺大錢，結果變成警局常客。

臉書專頁「靠北男友」一篇文中寫道，交往一陣子後男友逐漸露出媽寶本性，同居後更是變本加厲，彷彿是大爺一般。除了沒有幫忙任何費用，也沒有分擔家務，花費近半的薪水在夾娃娃機，卻嫌另一半浪費錢花幾十塊吃麵包。生活作息不正常，每天只睡3到4小時，其他時間都在玩遊戲與看電視。工作狀況也不理想，工作時態度散漫又精神不濟，愛推脫卸責又不聽勸告。生活習慣也不佳，垃圾不收、衣服亂放，連裝電扇的小事也做不好。前陣子男友聽友人在2到3個月內收入200到300萬，想跟著「學習」，結果錢還沒看到，反倒常常跑警局。詢問原因，結果男友只說是「賣點數而已」。

這網友自稱是男友的第一任女友，男友的家人為此還很欣喜，她卻連男方家長都不敢見，她沒有對男友過分要求，只希望對方穩定，「其實我對男友也沒有很高標準！我不奢望節日送禮或多有錢，只要不邋遢 安安穩穩賺錢 品行好的人就好了」、「若要當大爺就拿出本事，不要出張嘴，你也沒有拿多少錢交給我！！！」。

雖然對男友心灰意冷，但卻還不願意分手，網友直言是孤單作祟，「我就是怕孤單吧…想要有個人在我身邊的那種感覺~只能怪我當初怎麼選擇了一個什麼都不會的媽寶宅男」。文章中還附上男友在家裸上身，只穿四角褲吃東西的照片。

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