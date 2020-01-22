春節將屆 越界中國漁船繳交罰款全數驅離出境

澎湖海巡隊一口氣驅離四艘中國漁船，由警艇戒護離開。（記者劉禹慶攝）

2020-01-22 19:47:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將屆！扣留在澎湖海巡隊4艘越界中國漁船，今日繳交罰款後全數驅離，連帶遭扣中國抽砂船上2隻狗，一併交給中國閩東漁號漁船攜回，不僅展現出台灣人道精神，也為國庫增加810萬元收入。

四艘越界中國漁船，總共繳納810萬元罰金。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊調查指出，去年12月22日在貓嶼西方22.69浬及20.29浬海域，分別扣留越界中國「閩東漁61516號」及「粵南澳漁22089號」漁船，另於今年1月6日在花嶼西19浬及七美西南22.4浬，分別扣留越界中國「閩獅漁06736號」及「宏盛787號」漁船及搬運船，依違反「兩岸人民關係條例」，分別裁罰新台幣180、180、300及150萬元，共計810萬元整，今由10038艇及3539艇將4艘大陸漁船驅離出境。

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中國抽砂船上兩隻狗兒，出生後就未離開船上，由越界中國漁船帶回中國。（記者劉禹慶攝）

另外，澎湖地方法院日前對中國「豐溢9969號」抽砂船及「長鑫36號」運砂船進行簡易判決，2名船長處以6個月有期徒刑，26名船員處以5個月有期徒刑，可易科罰金，抽砂船、運砂貨船及其不法所得砂石1萬6500公噸全部沒入。考量年後中國船員易科罰金後將全數遣返回中國，抽砂船上2隻狗無人照顧，經雙方船長協調，今日先將2隻狗帶至中國閩東漁船上，一起返回中國。

兩隻狗兒一隻綁住，另一隻關在鐵籠內，隨船返回中國。（記者劉禹慶攝）

由於農曆年關將屆，艦隊分署澎湖海巡隊以最快速度，放行所有遭到扣留越界中國漁船，36位船員都能順利返鄉過年，連帶使抽砂船上2名狗兒也受惠，中國閩東漁號船長表示，返鄉後會自己飼養照顧。

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