害女大生捲入大貨車爆頭亡 違停運將無罪改判1年2月

鄭姓計程車司機違停在公車停靠區，導致公車無法駛入，只好併排停靠小黃左側，胡姓女大生騎車載著余姓女同學見前方公車佔據車道，左切內側車道通行，卻遭直行大貨車撞倒，余女遭捲入大貨車右後輪當場爆頭身亡。（資料照，記者徐聖倫攝）

2020-01-22 17:19:48

〔記者楊國文／台北報導〕新北市中和區前年發生死亡車禍，鄭姓計程車司機違停在公車停靠區，導致公車無法駛入，只好併排停靠小黃左側，胡姓女醫大生騎車載著余姓女同學見前方公車佔據車道，左切內側車道通行，卻遭直行大貨車撞倒，余女遭捲入大貨車右後輪當場爆頭身亡。新北地院認為車禍主因為胡女貿然與貨車爭道，判鄭男無罪，上訴後，高等法院判決逆轉，依新北市車禍鑑定意見，認定男乃違規停放公車停靠區，才導致機車和貨車碰撞，鄭男過失和余女身亡間，具因果關係，改依過失致死罪判鄭男1年2月徒刑。

判決指出，鄭姓計程車司機2017年9月19日晚上7時，將計程車違規停放在新北市中和區中正路往板橋方向外側車道（第1車道），導致鄭姓公車司機無法駛入公車停靠區，只好將公車併排停靠在計程車左側，以致第1車道被計程車及公車完全阻擋。

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此時，胡姓女大生騎機車搭載余姓女同學行駛在公車後方，見到前方的第1車道遭阻擋，即駛入左側的內側車道（第2 車道），恰巧劉姓大貨車司機駛近，撞擊機車的車頭左側，導致胡女、余女均人車倒地，余女因被捲入貨車右後車輪，當場身亡，胡女見狀，不禁崩潰大哭。

胡女案發後自首，且與余女家屬達成和解，被依過失致死罪判5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑2年。鄭姓公車司機獲不起訴處分，鄭男則被檢方依過失致死罪起訴。

新北地院認為，車禍主因為胡女貿然與貨車爭道，與鄭男違停公車停靠區無關，判鄭男無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院當庭勘驗行車紀錄器的錄影內容，確認鄭男乃違停在公車停靠區，導致公車無法駛入，而併排停靠小黃左側，且小黃和公車不僅佔據第一車道，甚至佔據第二車道的1/4部份，使行駛在公車後方的騎士胡女為閃避公車而向左變換至內側的第2車道，而和大貨車碰撞，認定鄭男違停行為和余女死亡之間具因果關係，另外，經送請新北市政府車輛行車事故鑑定會、新北市政府車輛事故鑑定覆議會均持此相同見解，綜合認定鄭男有過失，涉過失致死罪事證明確，今改判1年2月徒刑，可上訴。

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