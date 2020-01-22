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相隔數月終相見 「小王」庭上癡望潤寅千金女友

潤寅詐貸案被告，同時是潤寅千金楊宇晨的「小王」王威晨庭後拒訪。（記者溫于德攝）

潤寅詐貸案被告，同時是潤寅千金楊宇晨的「小王」王威晨庭後拒訪。（記者溫于德攝）

2020-01-22 12:45:45

〔記者溫于德／台北報導〕在押潤寅詐貸案主嫌楊文虎女兒楊宇晨，以及楊妻王音之胞弟王振賢，本月10日雖均獲裁定2000萬元交保，因覓保無著仍遭羈押；但2人再度聲請具保停止羈押，台北地院稍早開庭，同時間也傳喚已婚楊女的「小王」、同案被告王威晨就境管問題進行調查。小倆口數月不見，使「小王」癡癡望著楊女，卻未獲回應。

法官上午10時先就「小王」聲請解除限制出境、出海開庭，「小王」透過律師主張，他沒有任何外國護照，父母、工作、房產也都在台灣，沒有逃亡可能，針對起訴內容也不爭執，故應解除限境。

但檢察官仍認為「小王」有限境必要；法官暫休庭5分鐘後仍諭知「小王」從今日起限制出境、出海8個月。

「小王」聽完諭知結果原本可以離庭，但他似乎有意留下來看看好久不見的愛人楊宇晨；待楊女入庭後，坐在旁聽席的「小王」立刻癡癡望著楊女，但楊女並未給予回應。

而楊宇晨則維持本月10日開庭答辯，否認在知情前提下犯罪；楊女律師也說，楊文虎昨日已解送回台並遭羈押，就算楊女可能串滅證，對象至多也就是父母，其中一個還被美國居留，且楊女的阿姨也盡可能籌措保證金，但數字大概只有4到500萬元

檢方同樣維持本月10日主張，依舊認為楊宇晨有串供滅證之虞且可能逃亡海外，加上楊女在前次裁定確定後短短幾日內，就具狀請求降低交保金額，在相關事實均未有任何變動下，難認有任何降低保證金理由。

法官隨後諭知先將楊宇晨還押看守所，待合議庭評議後再決定是否交保。

輪到王振賢時也希望降低交保金額至500萬元，且他認為不能因為他介紹同案被告、曾任法官的律師黃呈熹給楊文虎夫婦，就認定他湮滅證據，此外，轉為污點證人的秘書林奕如才是本件最大受益者及執行者。

但檢方同樣認為王振賢在前次裁定確定後短短幾日內，立及具狀請求降低交保金額，在相關事實均未有任何變動下，顯然難認有任何降低保證金理由。

法官同樣諭知先將王振賢還押看守所，待合議庭評議後再決定是否交保。

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