潤寅楊文虎羈押禁見 女兒與妻舅聲請具保停押開庭

北院認為楊文虎有逃亡事實，加上兒子楊昌衡長期在美，且有串滅證之虞，故裁定羈押禁見。（資料照）

2020-01-22 10:14:56

〔記者溫于德／台北報導〕潤寅實業公司負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行386億元，夫婦去年6月案情曝光前潛逃美國但遭逮捕；楊被美方驅逐出境、遣返，昨晚5時許抵達台灣。經台北地院火速開庭後，凌晨裁定楊羈押禁見，法院稍早也公布裁定理由，因楊有逃亡事實，加上兒子楊昌衡長期在美可供依親，且有串滅證之虞，故裁定羈押禁見。

至於在押的楊文虎女兒、潤寅千金楊宇晨，以及王音之胞弟王振賢，本月10日雖均獲裁定2000萬元交保，但因覓保無著仍遭羈押；不過2人再度聲請具保停止羈押，北院將開庭審理。

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本件裁定指出，楊文虎涉犯銀行法中的詐欺取財罪、商業會計法中的會計憑證不實罪，以及刑法行使業務登載不實文書罪、行使偽造文書罪、偽造有價證券罪之犯罪嫌疑重大。

另依卷證資料可知潤寅詐貸案共犯結構複雜，涉案人數眾多，不法利益龐大，楊文虎為規避刑責及民事求償，與共犯或證人勾串或滅證之可能性本來就高，又王音之至今未到案，夫妻間的具體犯意聯絡、行為分工方式、犯罪所得及後續流向，仍有待檢察官後續釐清。

法官也說，楊文虎案發前曾與其他共犯商議且逃亡，且楊的避罪心態及勾串、滅證之動機明確；再者，楊的兒子楊昌衡長期在美，他可到美國申請綠卡依親，故可認定楊有在國外生活的人際網路及能力，具逃亡之虞。

法官認為，楊文虎所涉犯罪影響金融經濟秩序甚鉅，考量國家刑事司法權有效行使、公共利益與為護社會秩序維護，以及楊的人身自由限制及現今手持裝置、通訊軟體發達，具有便捷、迅速、私密特性等，加上楊與共犯、證人進行勾串等情，認定具保、責付、限制住居等較輕微的強制處分不足以替代羈押，故裁定楊羈押禁見。

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