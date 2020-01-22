中國劇組到高雄取景借警車拍戲 扮台灣警察矮化國格台詞引眾怒

中國劇組到高雄取景借警車拍戲，還扮台灣警察說出矮化國格的台詞，引發眾怒，基層官警也覺得「被設計」。（記者黃良傑攝）

2020-01-22 10:00:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕中國劇組赴高雄拍攝「唐山街探案」影集，片中出現高市警局林園警分局場景，中國演員著制服竟自稱「中國台灣警察」，有刻意矮化台灣之嫌，高市警方表示拍攝前並不知情，只提供2輛巡邏車，並無「真警察」扮臨演，也沒有說出污衊國家、矮化國格的台詞。

對此，文化局影視發展中心說明只是單純協助拍攝，對於劇組的立場沒有干涉，對內容沒有審查，不過，市府至今並無抗議動作，引發異議論，基層官警也對中國劇組的小動作，還陷警察於不義，表示相當不滿。

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據了解，影片於片尾感謝高雄市政府、文化局、林園分局等單位，不過，片中警察荒謬自稱「中國台灣警察」引發網友反感，因影片中警察制服還是舊的卡其服，研判拍攝時間已有一段時間，基層官警覺得「被設計」了。

警方表示，該中國劇組於去年4月間，向高雄市警察局申請，借用林園分局周邊場地，以及2輛巡邏車當場景，並沒有警察支援當臨演，劇中警察應是中國演員，市警局只提供車輛、場地，但沒有讓中方進入分局拍攝。

文化局回應，基於協助影視產業發展，影視協拍中心對於到高雄拍攝的影視作品，一律提供協助拍攝的服務，並非投資者，也沒有補助該片拍攝，因此，高雄市政府並不會對全劇內容干涉或審查，僅就協拍場景部分劇情、拍攝方式了解，作為是否借用或協拍的依據，當初檢視其提出內容並無不妥。

不過，對於市府的說明，網友認為事前市府雖難審核內容，但針對污衊國格內容，市府應正式提出嚴正抗議，要求下架相關影片片段，避免日後被扭曲惡用。

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