小三LINE嬌喊高潮太多次 檢：網路性交不算通姦

小三LINE嬌喊高潮太多次，檢方認為網路性交不算通姦！（情境照）

2020-01-21 23:52:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹法界傳出一起罕見案例，人妻發現老公與小三激情對話「很舒服嗎？第二次沒做完、妳真的腿軟了嗎？高潮太多次嗎？」等曖昧言語，怒控2人妨害家庭，事後人夫願以50萬元加上坦承供出一切換取老婆撤告，然而新竹地檢署檢察官認為人夫可能受迫於協議才坦承出軌，其陳述可信度有限，且檢方認為「網路性交」在現實社會中也是常見之事，在人妻沒有直接證據證明2人確有通姦情事之下，全案不起訴。

邱女指控，張女明知鄭男是有婦之夫，竟於2018年6月在張女租屋處連續炒飯2次，經她發現老公手機上臉書與張女對話紀錄及照片，始知悉上情，怒告張女妨害家庭。

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張女固不否認有與鄭男交往，惟堅決否認犯行，辯稱並無與鄭男發生性行為。

檢方依照邱女對老公的刑事撤回告訴狀中描述，夫妻之所以達成和解協議，是因和解條件為「支付50萬元和解金」、「誠實供述本案」，而鄭男是在妻子撤回告訴之後，才出庭證稱確實有與張女嘿咻2次。但檢方認為，鄭男是否受迫於與妻子的協議，才作證確有出軌，引人起疑，其陳述可信度有限。

然本案並未扣得保險套或存有生理微物跡證床單、衛生紙或性愛光碟等證據資料，亦無其他如女方懷胎、人工流產等可資證明確有發生性行為的間接事證，則張女是否確曾與鄭男嘿咻，已屬有疑。

張女辯稱邱女提出的LINE、臉書即時通對話紀錄為他人偽造，但檢方發現邱女提出的臉書私訊紀錄多達637頁，且是直接從老公電腦內輸出列印，且對話內容涉及多處張女隱私如工作情形、所在位置、家人情況等，難認他人可輕易偽造，因此檢方認定對話紀錄應屬張女本人與鄭男對話紀錄無誤。

然而根據對話紀錄內容，至多僅能證明2人間確實有男女交往關係，包括「你昨天看到我開心嗎」、「很舒服嗎」、「第二次沒做完」、「妳真的腿軟了嗎」、「高潮太多次嗎？」等曖昧言語，但實際上也常見實際上並未為性行為男女，僅以言語方式陳述性交情節以滿足性慾的情形。

刑法通姦罪要求的性交行為係「男性陰莖插入女性陰道內」，這些對話並未明確提及2人性行為形態，且檢方認為邱女指訴的性交日期，其老公有無勃起？是否使用陰莖插入（或手指）？插入前陰或肛門？此等構成要件細節均缺乏相關證據以茲證明，鄭男於偵查中亦聲稱因與張女在一起太久，對性行為日期不復記憶，更不記得各次細節。

因此檢方認為邱女指訴的日期，老公與小三是否有成功為完整「陽莖插入女陰」的性行為，依客觀證據已難以追溯、確定。

此外邱女又提出鄭男於床上照片數紙，包括脖子上有吻痕，指稱是通姦證據，但鄭男說照片是老婆在家自行拍攝的照片，與張女並無任何關係，檢方也不採信，全案不起訴。

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