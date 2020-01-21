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首頁　>　社會

春節假期前夕 林智堅慰問警消賀新春

2020-01-21 22:59:56
林智堅晚間前往警消單位慰問執勤同仁並頒贈慰問品。（記者蔡彰盛翻攝）

林智堅晚間前往警消單位慰問執勤同仁並頒贈慰問品。（記者蔡彰盛翻攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為感謝在春節期間將持續堅守崗位的警消同仁，新竹市長林智堅晚間前往警察局少年隊、消防局中山分隊、消防局三民分隊、文華派出所、北門派出所等單位慰問執勤同仁並頒贈慰問品。林智堅感謝警消同仁犧牲假期、堅守崗位，提供24小時不打烊的服務，讓市民安心過年。

林智堅在警察局長鄧學鑫、消防局長李世恭、義警大隊副大隊長郭火龍、義交大隊大隊長蔡宏鈞、民防大隊大隊長王忠正等人陪同下，一一向在場同仁握手致意，感謝所有警察及消防人員在春節期間，為治安和民眾生命財產的投入與付出。

林智堅期勉所有警察同仁繼續努力，加強犯罪預防、確保交通順暢並有效投入鄰里社區服務，達成「治安無死角、服務不打烊」的目標，讓市民能夠歡度春節假期。

許修睿（左）晚間前往警消單位慰問執勤同仁並頒贈慰問品。（記者蔡彰盛翻攝）

許修睿（左）晚間前往警消單位慰問執勤同仁並頒贈慰問品。（記者蔡彰盛翻攝）

警察局局長鄧學鑫表示，春節期間將採取「警民合作、深入社區」的策略，回應市民對於治安和交通的需求，並藉由專業警力、無限民力以及科技助力，共同營造「平安、祥和、快樂」的生活環境，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

新竹市議長許修睿晚間也在警方與議員陪同下，前往市刑大、香山派出所、香山消防分隊與竹光消防分隊慰問警消人員，感謝大家在春節期間，犧牲自己的假期與家人相處的時間，為全新竹市民的治安把關。許修睿一一向警消人員握手致意並致贈慰問品，也叮嚀警消人員維護治安之餘，也要注意自身安全。

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