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首頁　>　社會

1/21 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落嘉義市

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-01-21 22:34:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月21日）開獎的第109000018期今彩539頭獎開出1注，由嘉義市西區北榮里文化路440號1樓的「金上億彩券行」開出，可得800萬元；第109000006期大樂透、第109000018期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第109000006期大樂透中獎號碼為「17、22、30、38、44、48，特別號：36」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得111萬4537元；參獎共29注中獎，每注可得8萬2777元；肆獎共78注中獎，每注可1萬9784得元；伍獎共1738注中獎，每注可得2000元；陸獎共2459注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5537注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2651注中獎，每注可得400元。

第109000006期49樂合彩中獎號碼為「17、22、30、38、44、48」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2464注中獎，每注可得1250元。

第109000018期雙贏彩中獎號碼為「04、05、07、08、09、11、13、15、16、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共161注中獎，每注可得500元；肆獎共1972注中獎，每注可得100元。

第109000018期今彩539中獎號碼為「10、17、27、29、32」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎共6682注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1596注中獎，每注可得50元。

第109000018期39樂合彩中獎號碼為「10、17、27、29、32」，四合共1注中獎；三合共316注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7416注中獎，每注可得1125元。

第109000018期3星彩中獎號碼為「978」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000018期4星彩中獎號碼為「5790」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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