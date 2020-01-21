22歲冷氣工誘殺房東 判無期徒刑定讞

空調裝修工人陳夆典，因繳不出房租竟殺害房東並棄屍，遭判無期徒刑定讞。（記者吳俊鋒翻攝）

2020-01-21 16:44:43

〔記者張文川／台北報導〕台南市空調裝修工人陳夆典，因繳不出房租，前年3月竟誘殺余姓房東並棄屍；法院一、二審皆依殺人、遺棄屍體罪，合併判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

一審台南地院合議庭去年判決時，特地在判決書引用電視連續劇「我們與惡的距離」中的台詞「全天下沒有爸媽要花20年去養一個殺人犯」，希望陳能深自檢討，彌補傷害。

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判決指出，22歲陳夆典從事空調風管安裝維修業，2018年3月只因不滿62歲余姓男房東催繳3200元房租和水電費，他竟藉口約余男一起到公司拿錢，把對方騙到台南市關廟山區的果園，持螺絲起子刺死余男，再拖到偏僻小路旁，棄屍草叢間。

陳男犯案後，駕駛余男的汽車回到台南市新化果菜市場停放棄置，若無其事返回租屋處；由於余男失蹤未歸，家人焦急報警協尋，警方調閱監視器，逮捕陳夆典送辦。

陳男在法院審理時向法官抱怨說，房東多次勸他不要在房間抽菸，也不要讓友人在半夜來訪，使他心生不滿，進而殺人，犯案後擔心被發現而遺棄屍體，他多次口頭向死者家屬表達歉意，請求輕判，律師也呈上陳男寫給死者家屬的信，強調是情緒失控犯案，「當時不曉得自己在做什麼？」，希望給他重返社會的機會。

但法院歷審都認為，陳行凶前先移動租屋處監視器的拍攝範圍，意圖隱匿行蹤，再備妥螺絲起子，誘騙房東到人跡稀少的荒涼處下手，從背後襲擊行兇，有預謀殺人犯意。

陳返回租屋處後，立即拔掉監視器電源，試圖隱匿行蹤，警察上門查訪時，他也未立即承認，還騙說房東拿到房租就走了，誤導偵辦方向，警方事後循監視器破案前，他才和盤托出，不構成自首。

法院審理時，陳男仍推卸責任給房東的碎念，沒有真誠悔悟之心，考量他犯案時年僅20歲，犯後已自白，可經長期監禁使他反思己過，因此未處極刑，殺人罪判無期，遺棄屍體判1年2月，合併應執行無期徒刑。

二審台南高分院判決後，依職權提出上訴，最高法院今認同二審判決，駁回上訴定讞。

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