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佯買靈骨塔狠詐上億 基檢再聲押2「超級業務員」

許姓主嫌（左圖，翻攝許姓主嫌臉書）的集團詐得上億元，他以父親之名買保時捷（右圖，資料照）爽開。

許姓主嫌（左圖，翻攝許姓主嫌臉書）的集團詐得上億元，他以父親之名買保時捷（右圖，資料照）爽開。

2019-11-23 00:00:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦竹聯幫組長許顥翰為首的靈骨塔詐騙集團，詐騙50多名7旬老翁逾台幣1億元案，日前抗告成功，將許顥翰、陳威翰羈押禁見後，昨天再聲押集團2名超級業務員盧啟傑、邢是為，法院以2人有串證、再犯之虞，裁准將2人羈押禁見。

據悉，盧啟傑、邢是為聯手詐騙一名老翁，把被害人騙得團團轉，累計詐騙金額高達2000多萬，是本案50多名被害人中累計受騙金額最高者，把被害人騙到傾家當產，妻離子散，下場淒涼。

據指出，許顥翰詐騙集團成員在許顥翰、陳威翰無保請回期間，以手機遺失為由繼續行騙，十分囂張；承辦主任檢察官陳彥章認為此風不可長，指揮基隆市警局刑警大隊科技隊等單位持續蒐證後，昨天發動搜索，再聲押集團2名超級業務員。

檢警調查，竹聯幫組長許顥翰找來幹部陳威翰經營販售靈骨塔事業公司，先取得持有塔位的被害人個資及電話，自107年間4月間起，夥同陳姓、吳姓等集團成員，佯稱有投資人將以高價大量購買被害人持有的塔位，取得被害人信任後，再以各種話術要求被害人先繳納款項始能取得出售款項。

檢警調查，許顥翰等人若發現被害人資金不足，再安排被害人抵押借款，使被害人陸續投入畢生積蓄，致損失慘重，累計詐騙50多名被害人，得手逾1億元。

陳彥章10月29日指揮基隆市警察局刑警大隊前往許姓犯嫌等涉案人員位於台北市、基隆市及新北市等辦公處所及住處共計30餘處執行搜索。

陳彥章指揮辦案人員查扣許等人所有的保時捷休旅車Cayenne、Macan S與Lexus 等5部車輛、房地1筆及相關證物，聲請羈押主嫌許顥翰、陳威翰與吳姓犯嫌3人，其餘13人分別請回或以2到5萬元金額交保。

基隆地院10月30日裁定許等3人均無保請回；檢方收到法院裁定後，以本案還有共犯在逃為由提起抗告；高院發回地院重裁，法院本月15日召開羈押庭。

羈押庭法官看過檢方補強的證據後，以串證、有共犯再逃等事由，裁定將許顥翰、陳威翰羈押禁見。

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