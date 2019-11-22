偽製降血脂藥「冠脂妥」 主嫌二審減輕改判7年10月

出身藥局世家的潘立武（左），涉嫌與男子潘駿達（右，棄保潛逃）等人合作，向中國進口製藥原料，租了新北市汐止區一間民宅當地下藥廠，偽製降血脂藥物「冠脂妥」，大賺黑心錢6千多萬。（資料照）

2019-11-22 23:47:28

〔記者王定傳／新北報導〕出身藥局世家的潘立武，涉嫌與男子潘駿達（棄保潛逃）等人合作，向中國進口製藥原料，租了新北市汐止區一間民宅當地下藥廠，偽製降血脂藥物「冠脂妥」，大賺黑心錢6千多萬，一審新北地院違反藥事法等罪，判潘立武8年10個月，上訴後，二審智財法院認為他符合自首減刑規定且有悔意，改判7年10個月徒刑。

偽藥集團共犯周應欽及游孟翰，一審分別被判處3年10月及4年9月徒刑，二審認為2人只是受僱工作，犯罪情節較輕，減輕改判2年8月及3年7月；至於潘駿達目前尚未通緝到案。

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據了解，潘立武畢業自醫學檢驗生物技術學系，但沒藥師資格，由於家人開設藥局，他常在店裡幫忙，許多客人、業務都以為他是藥師，稱他為「潘藥師」。

檢調調查，潘立武因藥局關係，結識在藥廠工作的潘駿達，兩人為牟取暴利，竟在汐止區一處民宅開設偽藥工廠，走私購買另一種降血脂藥「立普妥」等原料，改製成「冠脂妥」，不僅如此，2人甚至還偽造其他藥品，例如利皮多、麻舒痛乳膏等。

一審判潘立武8年10月徒刑，二審合議庭考量他犯後自首，主動供出製造或販賣其他偽藥，且帶警方前往偽藥工廠及倉庫搜索，並供出相關藥品來源、共犯、藥品流向，又提供他儲存犯罪所得的銀行帳戶以供扣押，減輕改判7年10月。

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