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嗆炸總統府 網紅「吃屎哥」的下場是…

網路紅人「吃屎哥」游兆霖間在臉書開直播嗆炸總統府，被桃園地院判處3月徒刑，全案可上訴。（擷取自臉書）

網路紅人「吃屎哥」游兆霖間在臉書開直播嗆炸總統府，被桃園地院判處3月徒刑，全案可上訴。（擷取自臉書）

2019-11-22 18:22:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕26歲網路紅人「吃屎哥」游兆霖，今年4月間在臉書開直播揚言炸總統府，當天就被桃園市中壢警分局警方帶回偵辦，桃園地檢署今年6月依妨害秩序罪向法院聲請簡易判決，並以游男行為屬累犯，建請法官加重其刑，桃園地院日前審結，判處游男3月徒刑，全案可上訴。

游男今年4月5日下午5點多，在臉書開直播嗆：「我要炸總統府啦！」還飆罵三字經，隨後又留言，「我東西跟兄弟都準備好了」、「網路紅人吃屎哥人生最後一戰」，警方接獲檢舉，當晚就將游男帶回偵辦。

游男偵訊時坦承在直播、留言中聲稱要炸總統府，但矢口否認有任何恐嚇公眾的犯行及意圖，辯稱只是開玩笑，他最近壓力大，想引起大家注意而已。

游男說詞不被法官採信，此外，他曾因恐嚇取財等案件被判刑，判決指出，游男仍不知悔改，只因個人情緒管理不佳，就在臉書直播揚言炸總統府，已造成瀏覽網站之不特定多數人心生恐懼、危害公眾安全，且犯後仍飾詞否認犯行、未能全然面對己非，另考量游男犯案手段、所生危害等，審結依妨害秩序罪判處他3月徒刑，若易科罰金以每日1000元折算。

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