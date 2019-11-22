「深海閻王」求償3837萬 法官：若無薪資證明只能依基本工資判斷

「深海閻王」王毓霖控朱雪璋等人斷腳筋，求償3837萬餘元。（資料照）

2019-11-22 23:35:40

〔記者溫于德／台北報導〕自稱明朝皇帝朱元璋第19帶傳人的朱雪璋，被控2016年與柔術高手「深海閻王」王毓霖武鬥後，害王男重傷，今4月25日被依重傷害未遂罪判刑6年，已上訴最高法院。至於朱雪璋等16人被連帶求償3837萬餘元部分，台北地院再度開庭，朱雪璋等人均未到；王男律師則被法官林玲玉要求盡速提供王男薪資所得等單據，否則只能依基本工資作判斷。

法官當庭要求王毓霖的律師庭後應提出王男薪資所得等單據，且要證明王男是武術教練，否則無法評估王男損害；法官強調，若原告再不提出，只能依基本工資進行計算，「錢會很少喔！」

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王毓霖的律師解釋，刑庭審理時已有提供王男薪水袋，而王男目前開武術館維生，庭後會盡速與王男確認後陳報；律師也說，王男日前雖接受台大醫院鑑定勞動能力減損，但也請求再送國泰醫院鑑定。

但法官並不認為再送其他醫院鑑定之聲請，原因在於，若兩間醫院鑑定結果不同，「我要採取哪一間的意見？」因此，若王毓霖對台大鑑定報告有意見，應明確點出台大鑑定意見何處有缺，她可再請台大補充說明。庭末諭知全案下月20日下午3時10分再開。

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