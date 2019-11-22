為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「深海閻王」求償3837萬 法官：若無薪資證明只能依基本工資判斷

「深海閻王」王毓霖控朱雪璋等人斷腳筋，求償3837萬餘元。（資料照）

「深海閻王」王毓霖控朱雪璋等人斷腳筋，求償3837萬餘元。（資料照）

2019-11-22 23:35:40

〔記者溫于德／台北報導〕自稱明朝皇帝朱元璋第19帶傳人的朱雪璋，被控2016年與柔術高手「深海閻王」王毓霖武鬥後，害王男重傷，今4月25日被依重傷害未遂罪判刑6年，已上訴最高法院。至於朱雪璋等16人被連帶求償3837萬餘元部分，台北地院再度開庭，朱雪璋等人均未到；王男律師則被法官林玲玉要求盡速提供王男薪資所得等單據，否則只能依基本工資作判斷。

法官當庭要求王毓霖的律師庭後應提出王男薪資所得等單據，且要證明王男是武術教練，否則無法評估王男損害；法官強調，若原告再不提出，只能依基本工資進行計算，「錢會很少喔！」

王毓霖的律師解釋，刑庭審理時已有提供王男薪水袋，而王男目前開武術館維生，庭後會盡速與王男確認後陳報；律師也說，王男日前雖接受台大醫院鑑定勞動能力減損，但也請求再送國泰醫院鑑定。

但法官並不認為再送其他醫院鑑定之聲請，原因在於，若兩間醫院鑑定結果不同，「我要採取哪一間的意見？」因此，若王毓霖對台大鑑定報告有意見，應明確點出台大鑑定意見何處有缺，她可再請台大補充說明。庭末諭知全案下月20日下午3時10分再開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋被反控誣告不起訴
2019-04-24 11:42

砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋被反控誣告不起訴
朱雪璋依重傷害判6年 「深海閻王」失望：這判太輕了吧
2017-05-24 10:48

朱雪璋依重傷害判6年 「深海閻王」失望：這判太輕了吧
雙北我最強！788萬起2房價爽買3房

雙北我最強！788萬起2房價爽買3房
找徵信社偷拍「深海閻王」 朱雪璋妻不起訴
2017-02-06 15:11

找徵信社偷拍「深海閻王」 朱雪璋妻不起訴
朱雪璋認了砍人腳筋 不承認構成重傷害
2016-07-13 17:02

朱雪璋認了砍人腳筋 不承認構成重傷害
永豐金號召萬人 百萬綠募集提前達標

永豐金號召萬人 百萬綠募集提前達標
深海閻王當庭痛哭：朱雪璋說謊！
2016-06-06 18:40

深海閻王當庭痛哭：朱雪璋說謊！
「深海閻王」被斷腳筋 首公開露面細說當時
2016-06-02 19:48

「深海閻王」被斷腳筋 首公開露面細說當時

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播