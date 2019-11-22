紅線禁止停車無內外之分！男違規吞罰單向警抱怨也沒用

警方表示，紅線禁止停車沒有內外之分，就算沒壓線，只要在道路範圍內，就是違規停車。（記者方志賢翻攝）

2019-11-22 17:03:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名男子長期將機車停在家附近紅線區內側，影響車輛通行，遭人檢舉後，不久收到違停紅單，他向警抱怨「停紅線內側，又沒違規，憑什麼開單呢？」但警方表示，紅線禁止停車沒有內外之分，就算沒壓線，只要在道路範圍內，就是違規停車。

三民第二分局所轄屬高度人口密集居住社區，轄內有許多狹小巷弄屬於消防通道，為便利消防救災故均畫設紅線禁止車輛臨停，許多居民為圖方便將車停在紅線內側，以規避警方取締。

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高市三民第二分局交通組長劉易鑫表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則，紅線禁止停車時間為全日24小時。禁止臨停標線之左、右「道路範圍」內均不得停車，所以紅線的管制，沒有內外之分，就算沒壓線，只要在道路範圍內，也是違規停車。

劉易鑫表示，即使道路土地是屬於未徵收的私人土地，若已成為既成公眾通行的道路範圍，即受道路交通管理處罰條例規範，若違規停車，仍得依法開罰900到1200元罰鍰。

警方表示車子停在紅線區內，仍屬違規停車，提醒民眾務必把車輛停在合法的停車格內，避免受罰傷了荷包。

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