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澎湖檢警大動作抄電玩店 業者二審卻無罪定讞！原來證人砸過店...

高雄高分院二審翻案，改判黃姓業者等4人無罪定讞。（示意圖）

高雄高分院二審翻案，改判黃姓業者等4人無罪定讞。（示意圖）

2019-11-22 17:30:28

〔記者黃建華／高雄報導〕澎湖檢警去年1月間大動作取締當地「鴻海電子遊藝場」，雖未當場查獲賭客兌換賭金，但仍查扣65部電玩機台，並根據部分客人證述，將黃姓電玩業者、員工等4人依賭博罪起訴，澎湖地院一審將黃男等人判決有罪，分處新台幣15萬元不等罰金。不過，電玩業者不服上訴，反指部分指證該店有洗分兌換賭金的客人先前砸過該店挨告，且前後證詞不一，高雄高分院二審翻案，改判黃姓業者等4人無罪定讞。

判決指出，澎湖縣「鴻海電子遊藝場」，自2014年間開始營業，店內擺設有遊戲機「拉霸」、「大江戶」、「麻雀」、「石松」、「超悟空」等電玩機台共65台供客人把玩。

檢方接獲檢舉該店提供有兌換彩金的賭博犯行，去年1月4日指揮大批警力前往搜索，雖未當場查獲賭客和店家兌換賭金情事。不過，檢警仍根據其中的蔣姓等5名客人在偵訊時證述，曾以點數卡和店內指派人員在廁所兌換現金等證詞，將電玩店幕後老闆黃男、以掛名負責人丁男與陳姓、劉姓等員工依賭博罪嫌起訴。

澎湖地院一審將將黃男等4人判決有罪，分處新台幣15萬元不等罰金，如易服勞役以1千元折算1日。

不過，黃姓電玩業者等人堅決否認有經營賭博電玩，上訴二審，同時指「咬」該店有提供兌換彩金的部分客人，先前曾經砸過該店並被業者控告毀損，質疑證詞不該採信。

高雄高分院審理，除了業者外，當天店內有16名客人都否認該店有提供兌換彩金的賭博行為，把玩機台是單純娛樂性質，至於指證曾在該店兌換過現金的部分客人，除坦承曾砸店挨告外，也翻供表示不是向店家人員換錢，而是和其他客人換錢。

高雄高分院認為證人證詞反覆，不足採信，撤銷原判，改判黃姓業者等4人無罪。因本案不得上訴，無罪定讞。

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