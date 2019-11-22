2歲童顱內出血亡 父母被控過失致死逆轉判無罪

高雄地院審理案情逆轉，認為檢方沒有積極事證可證明男童父母有照護過失，判男童的父母無罪。可上訴。示意圖（資料照）

2019-11-22 11:24:49

〔記者黃建華／高雄報導〕5年前高雄一名2歲9個月的男童，頭部撞傷送醫，出院10天後因硬腦膜出血性休克不治，檢方認為男童父母沒有依照醫師指示，對男童患部施以彈性繃帶加壓帶兩星期，並在不詳時、地造成男童頭部再遭撞擊，致硬腦膜出血致死，將男童父母依過失致死罪嫌起訴。

不過，高雄地院審理案情逆轉，醫院函覆證稱，是否一定要對男童患部師用彈性繃帶，不是目前醫療必要準則。此外，男童本身為發展遲緩兒，雙肢無力，常跌倒，而男童的頭部受傷是阿公阿嬤帶往宮廟收驚、泡符水桶時不慎撞傷，檢方沒有積極事證可證明男童父母有照護過失，判男童的父母無罪。可上訴。

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檢方指控，男童的父母，2014年6月間明知男童因病毒感染，送往高醫就診確認男童為發展遲緩兒，雙下肢無力，容易跌倒，同年7月14日甫因頭部受創至高雄長庚醫院就醫，經診斷受有「左側頂骨骨折，合併腱帽膜下出血及血腫」等傷害，同年7月19日出院，出院時醫師叮囑應對男童的頭部以彈性繃帶持續加壓2星期，以確保頭部血腫不再擴大，男童父母竟未能妥切依醫囑指示使用彈性繃帶，使男童頭部傷勢持續擴大，再於不詳時、地，因照護不週，致男童頭部再次受到撞擊，硬腦膜下腔出血致7月29日失血性休克不治。認定男童父母涉嫌照護不週，過失致死。

不過，高雄地院審理查出，案發前6月間男童因病毒感染送往高醫就診後，阿公阿嬤前往探視，堅持把男童帶去宮廟收驚，李姓住持（已歿）要男童泡符水桶時，男童的頭撞到木桶提把腫起，返家帶往長庚就醫，7月19日出院後本沒異狀，未料10天後（29日）就精神不振，奄奄一息，經家屬送醫仍不治。

長庚醫院也回函給合議庭證稱，是否一定要對男童患部師用彈性繃帶，不是目前醫療必要準則，此外，男童本身為發展遲緩兒，雙肢無力，常跌倒，法官認為檢方無法舉證男童父母有過失致死的積極事證，判2人無罪。本案可上訴。

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