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首頁　>　社會

不滿「被兵變」竟PO女友裸照 軍中群組256阿兵哥共賞

示意圖。與新聞無關。

示意圖。與新聞無關。

2019-11-22 10:43:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名張姓男子前年在澎湖當兵時，疑因不滿女友「兵變」另結新歡，竟將兩人交往時偷拍的女友沐浴裸露酥胸等影像，上傳到軍中「嘿軍團line16」通訊群組，讓256位阿兵哥共賞，還把前女友裸照傳給其新男友、並PO到某成人論壇網站報復，高雄地院一審將張男依散布竊錄之身體隱私部位罪，處拘役50日，如易科罰金5萬元。但審酌他與被害人達成和解，諭知緩刑2年。可上訴。

判決指出，張姓男子與被害女子原係男女朋友，2人2016年11月至2017年3月11日止，曾在高雄租屋同居，張男利用女友洗澡時與其視訊之際，未經女友同意，偷拍下女友洗澡與裸露胸部之影像。

未料，2 人細故於2017年4 月分手，女友另結新歡。在陸軍澎湖防衛指揮部野戰防空飛彈連服役的張男，疑心生不滿，竟在同年11月間，以手機將先前偷拍的前女友裸照及另名不詳女子裸露下體之影像圖檔等上傳到共有256 名成員之「嘿軍團line16」之LINE群組後，讓軍中同袍共賞。

同年12月1 日，張男又以暱稱帳號，登入社群網站Facebook（下稱臉書），並將前女友的裸體影像傳送給前女友的新男友所使用的臉書帳號瀏覽。之後就將被害女子的裸照等影像以手機上傳到某論壇網站，供不特定人得觀覽。被害女子的新男友接獲網友通知並告知女友，報警始查悉張男涉案。

法院審理時，張男坦承犯行，被依散布竊錄之身體隱私部位罪，將他處拘役50日，如易科罰金5萬元。但法官審酌他已與被害人達成和解，諭知緩刑2年。可上訴。

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