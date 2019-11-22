為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

黑幫聽命幕後金主 動輒暴力滋擾商家

警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-22 10:20:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕松聯幫31歲陳姓分子，聽命王姓金主的命令，四處針對與王男有糾紛的商家作滋擾和威嚇；陳男也因喝酒不爽，就持刀刺傷陪酒小姐，行為瘋狂暴虐。警方將陳男和王男均逮捕到案，依法送辦。

警方調查，陳男平時在北市東區一帶厮混，旗下有數名小弟，他受金主王姓男子以數萬元作委託，要求前往萬華峨嵋街某潮牌服飾滋擾商家，陳男便帶人前往丟擲煙霧彈，造成商家驚恐。

警方同時查出，王姓金主與北市內湖區某機油進口貿易公司也有糾紛，對方便再指示陳男以買得的機油有問題作藉口，率眾前往丟擲雞蛋、醬油膏，並持棍棒砸毀門窗等手段，藉以恐嚇商家不得營業，以免對方影響金主店家生意。

陳嫌另在六月間在北市中山區林森北路某酒店喝酒時，只因他認為陪酒小姐招待不周，竟就拿刀將對方刺傷，事後還揚言對方若報案將會對她不利，行徑如同瘋狗，讓被害人等心生畏懼。

案經北市刑大偵查四隊接獲情資，經數月蒐集犯罪事證，昨會同中正二及文山一分局，兵分多路拘提陳男和幕後金主的王男等5人逮捕到案，全案依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
為警政署討顏面 北市警連剿三黑幫逮15人
2019-11-22 10:17

為警政署討顏面 北市警連剿三黑幫逮15人
北聯幫太高調被警盯上大掃蕩！4個月被抓40人、幫主遭聲押
2019-10-30 16:40

北聯幫太高調被警盯上大掃蕩！4個月被抓40人、幫主遭聲押
京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門

京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門
騙老人家投資靈骨塔 黑幫爽開保時捷被抄
2019-10-12 05:30

騙老人家投資靈骨塔 黑幫爽開保時捷被抄
西門町商圈「有幫派押人」？原來是刑警緝捕槍毒犯
2019-09-27 17:05

西門町商圈「有幫派押人」？原來是刑警緝捕槍毒犯
自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸
黑吃黑！ 黑幫「老二」遭敵營吊死 拷問影片曝光
2019-08-07 16:35

黑吃黑！ 黑幫「老二」遭敵營吊死 拷問影片曝光
松聯幫創幫元老 虎林街月收百萬清潔費就逮
2016-11-06 10:31

松聯幫創幫元老 虎林街月收百萬清潔費就逮

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播