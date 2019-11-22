黑幫聽命幕後金主 動輒暴力滋擾商家

警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-22 10:20:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕松聯幫31歲陳姓分子，聽命王姓金主的命令，四處針對與王男有糾紛的商家作滋擾和威嚇；陳男也因喝酒不爽，就持刀刺傷陪酒小姐，行為瘋狂暴虐。警方將陳男和王男均逮捕到案，依法送辦。

警方調查，陳男平時在北市東區一帶厮混，旗下有數名小弟，他受金主王姓男子以數萬元作委託，要求前往萬華峨嵋街某潮牌服飾滋擾商家，陳男便帶人前往丟擲煙霧彈，造成商家驚恐。

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警方同時查出，王姓金主與北市內湖區某機油進口貿易公司也有糾紛，對方便再指示陳男以買得的機油有問題作藉口，率眾前往丟擲雞蛋、醬油膏，並持棍棒砸毀門窗等手段，藉以恐嚇商家不得營業，以免對方影響金主店家生意。

陳嫌另在六月間在北市中山區林森北路某酒店喝酒時，只因他認為陪酒小姐招待不周，竟就拿刀將對方刺傷，事後還揚言對方若報案將會對她不利，行徑如同瘋狗，讓被害人等心生畏懼。

案經北市刑大偵查四隊接獲情資，經數月蒐集犯罪事證，昨會同中正二及文山一分局，兵分多路拘提陳男和幕後金主的王男等5人逮捕到案，全案依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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