巴西柔術女神捲潤寅詐貸案 80萬元交保

檢調偵辦潤寅詐貸案，迄今已有21人在押，昨發動第9波搜索，兵分6路搜索並約談3名捲入潤寅案的星榮物流員工，其中1人竟是曾獲國際賽冠軍的巴西柔術高手沈秉誼，訊後被依違反銀行法諭令80萬元交保。（資料照）

2019-11-22 09:31:20

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦潤寅詐貸案，迄今已有21人在押，繼日前約談上市公司中國人造纖維副總經理劉永達等人，以及上週搜索及約談7名財會人員後，昨發動第9波搜索，兵分6路搜索並約談3名捲入潤寅案的星榮物流員工，其中1人竟是曾獲國際賽冠軍的巴西柔術高手沈秉誼，訊後被依違反銀行法諭令80萬元交保；另2名女員工李宜珊、曾淑萍，各被諭令30萬元交保。

檢調獲報，曾在物流公司上班的沈秉誼，於2015至2017年間，曾獲得香港巴西柔術賽等多個國際賽事冠軍，前年她從物流公司離職後，該物流公司近來卻被檢調查出涉及潤寅詐貸案，涉嫌配合潤寅公司製作不實交易文件，使潤寅得以騙過14家銀行，陸續詐貸上百億元，沈秉誼也涉嫌其中，因而於昨日被檢調約談。

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今年6月21日，檢調發動首波搜索及約談，通緝潛逃海外的潤寅負責人楊文虎夫婦，其女楊宇晨也被查出涉嫌在台替父母洗錢，於9月20日企圖搭機離境時被逮，遭羈押禁見至今。

檢調調查，潤寅在中國等境外地區成立多家紙上公司，涉嫌自2011年開始，透過假交易及複雜的轉投資，騙過14家銀行，詐貸合計逾百億元，部分配合造假的上市公司主管，因涉嫌向潤寅收取百萬元回扣，接連被檢調列為共犯，而遭約談及羈押。

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