魏應充入監前將再提抗告 彰檢：確定後再通知魏到案執行

台中高分院受理裁定魏應充詐欺及違反食品衛生管理法8罪，合併執行4年8月，魏應充律師將對此裁定提起抗告。（資料照）

2019-11-21 23:19:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕頂新製油前董事長魏應充涉詐欺及違反食品衛生管理法，經最高法院判處5年9月徒刑，本月15日預計入監執行，彰化地檢署發現刑期非合併執行期，通知暫緩執行並聲請裁定，台中高分院受理，今（21）日下午裁定合併執行4年8月，彰檢在收到裁定書後即可訂出入監報到時間，對此彰檢表示，依法雙方對刑數仍可提起抗告，仍有程序未完，全案尚未定論。魏應充的律師表示將對此裁定提起抗告。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，，日前彰化地檢署通知暫緩執行，是因魏應充有其他案件要合併執行，魏應充之前因詐欺案件一罪判決2年確定，且已執行1年8個月（20個月）後假釋，這次為違反食品安全衛生管理法共7罪，依法可與本次已確定判決合併執行，若定刑超過3年4個月（40個月，假釋需執行完一半刑期）魏應充就得入監服刑。

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葉建成說，本案經聲請裁定合併執行刑期確定，檢察官及受刑人都有權是否提出抗告，（檢方抗告為高分檢檢察官職權），彰化地檢署待收到確定裁定後，會立即完成後續折算刑期及重核假釋之程序，再擇期通知魏應充到案執行。

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