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不捨！昨才巡視校園 中市忠明高中校長今被發現猝死家中

忠明高中校長張永宗，今天上午死於家中。（記者張瑞楨翻攝自忠明高中）

忠明高中校長張永宗，今天上午死於家中。（記者張瑞楨翻攝自忠明高中）

2019-11-21 17:19:31

首次上稿 16:50
更新時間 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕具有博士學位，尚未年滿60歲的台中市立忠明高中校長張永宗，昨天巡視圖書館與國中部的生活科技課程，還於臉書發文「沙漠之所以美麗，是因為在它的某個角落隱藏著一口井水」，不料，今天（21日）上午卻沒有上班，校方感覺怪異，派人到住處查看，驚見他猝死於自宅，學校職員說，校長沒有宿疾，身體一向健康，昨天正常巡視校園，還撰寫感想，下班後於夜間跟朋友聚會，為何突然死亡，大家深感不解，也都很難過。

張永宗是彰化縣人，高中從彰化縣北斗鎮到台中市區就讀台中一中，之後就讀於台灣師範大學，原任台中市居仁國中校長，2015年夏天調任忠明高中校長，其親朋好友與同事接獲噩耗，已經至台中生命禮儀處崇德館關心。

張永宗的外甥，於張的臉書留言，告訴親友噩耗，他說，「舅舅今晨離開了人世。 謝謝眾多好朋友對舅舅的肯定與支持，在我們晚輩的心中，舅舅永遠是那麼瀟灑，才氣與有智慧。 希望逝者無牽掛，生者也好好保重。再一次謝謝舅舅眾多好朋友長期對他的支持與肯定」。

學校職員說，張校長近期並無異狀，他的身體很健康，從未聽聞罹患慢性病等宿疾，昨天上班也都相當正常，並沒有異狀，他的臉書則顯示，他於昨天上午與下午分別巡視校園後，包括圖書館、國中的生活科技課程，還撰寫取自小說「小王子」的感言，「沙漠之所以美麗，是因為在它的某個角落隱藏著一口井水」。

學校職員表示，校長昨天夜間，跟朋友有聚會，但內容不得而知，今天上午沒有正常上班，校方感覺奇怪，派人到其西區住處查看，才發現他已死死亡，學校同仁深感驚愕與悲傷。

忠明高中校長張永宗昨天巡視校園，還寫下「沙漠之所以美麗，是因為在它某個角落隱藏著一口井水」的感言。（記者張瑞楨翻攝）

忠明高中校長張永宗昨天巡視校園，還寫下「沙漠之所以美麗，是因為在它某個角落隱藏著一口井水」的感言。（記者張瑞楨翻攝）

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