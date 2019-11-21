莽漢拿膠帶封嘴、電線綑綁同居女友 強打「分手砲」

高雄一名于姓男子不滿同居女友「小A」（化名）提出分手，竟拿膠帶封住女友嘴巴，並以膠帶、電線綑綁女友的手腳，再用棉被蓋住女友頭部，強打「分手砲」性侵女友。（示意圖）

2019-11-21 17:28:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名于姓男子不滿同居女友「小A」（化名）提出分手，竟拿膠帶封住女友嘴巴，並以膠帶、電線綑綁女友的手腳，再用棉被蓋住女友頭部，強打「分手砲」性侵女友，被害人住樓上的舅舅，聽聞呼救聲，喝令于男開門並報警，被害女子才脫困，高雄地院一審將于男依強制性侵罪，判刑3年6月。可上訴。

至於于男另被控涉嫌在交往期間，未經被害女子同意，以手機偷拍被害女子私處與胸部等裸照，涉犯妨害秘密罪部分，因雙方和解，被害女子撤告，法官諭知公訴不受理。

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判決指出，于姓男子今年6 月3 日晚間9 時許，在和女友小A同居的苓雅區住處房間內，因女友提出分手，于男心有不甘，基於強制性交及妨害自由之犯意，先強行抓住女友以膠帶纏繞女友手腳並封住嘴巴，復以電線綑綁女友之手。

因被害女子不斷掙扎，于男又以棉被蓋住頭部之方式制止其反抗，再強行性侵被害女子得逞；之後被害女子趁隙逃出房間，向住於樓上之舅舅求救時，遭于男發覺，又強行將被害女子拉回房間內，並將房門關上，剝奪被害女子行動自由。

被害女子的舅舅聽聞呼救聲後，即下樓要求于男開門，于男開門後，被害女子始逃離于男的控制，嗣員警獲報到場，當場扣得于男犯案膠帶1 捲、使用過膠帶3 團、電線2 條等物，循線查悉上情，並起獲一支拍有被害女子裸照的手機。檢方因此將于男依強制性交、妨害秘密等罪嫌起訴。

高雄地院審理，審酌于男已與被害女子達成和解，強制性交部分，判他3年6月。另妨害秘密部分，屬告訴乃論罪，則因被害人具狀撤告，諭知公訴不受理。

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