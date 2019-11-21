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首頁　>　社會

2受刑人對獄友「下手」摸鳥、畫下體 被判6個月有期徒刑

40歲林姓、24歲謝姓受刑人，去年9月27日晚間9點多，趁同房獄友吃了安眠藥昏睡，竟聯合對同舍獄友「下手」，林男摸被害男子下體得逞，而謝男摸鳥仍不滿足，還變本加厲拿筆「畫鳥」，全案經台北監獄管理員透過監視器發現爆發。（示意圖）

40歲林姓、24歲謝姓受刑人，去年9月27日晚間9點多，趁同房獄友吃了安眠藥昏睡，竟聯合對同舍獄友「下手」，林男摸被害男子下體得逞，而謝男摸鳥仍不滿足，還變本加厲拿筆「畫鳥」，全案經台北監獄管理員透過監視器發現爆發。（示意圖）

2019-11-21 15:51:50

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕40歲林姓、24歲謝姓受刑人，去年9月27日晚間9點多，趁同房獄友吃了安眠藥昏睡，竟聯合對同舍獄友「下手」，林男摸被害男子下體得逞，而謝男摸鳥仍不滿足，還變本加厲拿筆「畫鳥」，全案經台北監獄管理員透過監視器發現爆發。經過1年多審理，桃園地方法院依乘機猥褻罪，各判2人6個月有期徒刑，可易科罰金。

全案發生在去年9月27日晚上9點半左右，林男、謝男與被害男子，同在台北監獄內服刑，林、謝2人見被害男子吃安眠藥後，側躺熟睡，不能抗拒，林男先徒手摸被害男子下體，謝男除了摸還拿筆「畫鳥」，由於安眠藥效發作，被害男子渾然不知被摸，經管理員告知才知兩人惡行。

法官審理認為，2人為逞一己私慾，不顧被害人意願做出趁機猥褻行為，實屬不該，但考量2人坦承犯行，且被害人具狀表示願意原諒對方，加上林男、謝男犯後態度良好，且有悔意，判處6個月有期徒刑。

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