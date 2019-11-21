悲哀！「假求職真詐欺」伎倆 大學生淪詐欺犯

鄭姓大學生於租屋處，安裝DNT裝置，淪為詐欺共犯。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-21 13:30:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕真無辜？刑事警察局中部打擊犯罪中心，偵破一起「假求職、真詐欺」的新興犯罪模式，疑似來自中國的騙徒，在臉書的徵才求職社團中，盜用合法公司的名稱，刊登不用上班，只需要跑腿，就能輕鬆月領2萬4000元至3萬元，求職者上鉤之後，再以徵信為由，取得求職者的銀行帳戶，用來當詐欺的人頭帳戶，更悲哀的是，求職者是被害人，卻幫詐欺集團領錢，淪為詐欺共犯，警方抓到11名被害人兼詐欺犯，沒有抓到上游主嫌，檢方裁定想打工卻淪為詐欺犯的鄭姓大學生3萬元交保，其餘10人無保請回。

中打偵查第六大隊第二隊在台中地檢署指揮下，會同澎湖、金門與台中市警方，從今年8月調查至本月6日，案情才真相大白。

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警方調查，詐欺集團騙徒先在臉書的徵才、求職社團中，盜用合法科技公司的名稱，刊登徵才訊息，內容是徵求會計助理，工作內容「跑銀行業務，主管交辦事项，對賬等」，底薪2萬4000元，全勤2000元，另加每小時130元的加班費，全勤每月可達3萬元，應徵者上鉤之後，會有自稱是「市場部」、「人事部」、「銀行理財專員」的騙徒，要求應徵者加LINE聯繫。

騙徒在LINE中誆稱，要先進行徵信，要求應徵者交出銀行帳戶，應徵者交出帳戶後，騙徒又說，此工作很輕鬆，不用上班，只需要跑腿，每天上下班，「用LINE打卡」，之後，依LINE指示跑腿，實際幹的卻是詐欺車手。

以安小姐為例，她今年6月求職並交出郵局帳戶，之後，騙徒要她去超商，向名為「小欣」的女會計拿「貨款」，安小姐向小欣拿3筆「貨款」，金額近80萬元，再轉匯到詐欺集團指定的帳戶，實際上，這不是貨款，而是詐騙贓款，另一方面，騙徒向小欣誆稱，有3筆貨款合計近80萬元，匯款到小欣帳戶，請小欣領出後拿到超商，交給會計人員安小姐，這筆將近80萬元的詐欺贓款，就從小欣的帳戶，透過安小姐之手，轉到詐欺集團手上，這部分共有8人是受害人，也是詐欺共犯，依詐欺罪法辦，檢方裁定請回。

至於主嫌部分，警方從騙徒於臉書刊登徵才訊息，有部分是簡體字等研判，可能來自中國。

另一部分，鄭姓大學生等3名年輕人應徵打工，詐欺集團謊稱要進行市場分析，要求鄭男在租屋處安裝一台機器，騙徒再用電話指示鄭男等3人安裝設備與設定參數，卻沒想到這是用來詐騙用的DNT裝置，騙徒利用這台DNT，從中國打電話到台灣，以「猜猜我是誰」手法詐欺，共有鄭男等2男1女受騙，也是詐欺共犯，依詐欺罪法辦，檢方裁定鄭男3萬元交保，其餘2人請回。

中打表示，這種以應徵工作，或小額信貸手法，騙取民眾應徵者的金融帳戶，或利用應徵者當車手的新興詐騙伎倆，已有愈來愈多趨勢，民眾要有所防範，切勿淪為詐欺集團共犯，警方提醒民眾，應徵工作時應多加注意，切勿輕信只需加入通訊軟體（LINE），不需當面應徵，上下班僅需要在通訊軟體（LINE）「打卡」回報，工作是在家待命、跑腿領錢與交錢，這些都可能是詐騙，如有疑問可立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近向派出所諮詢，以防止被騙。

利用DMT裝置詐欺的流程圖。（記者張瑞楨翻攝）

騙徒用繁體夾雜簡體字，於臉書社團刊登假的徵才訊息。（記者張瑞楨翻攝）

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