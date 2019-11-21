老公工作不穩 少婦酒店兼差 墜樓亡留下幼子與丈夫

北市錦州街、林森北路口發生女子墜樓事故。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-21 13:08:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕在酒店工作的30歲許姓少婦，昨晨下班後，打電話給先生後墜樓身亡，留下幼子和先生飲泣。由於現場沒有找到遺書，正由警方調查死亡原因。

據了解，許女7年多前就曾到酒店兼差，認識先生後，轉到一般公司上班，3年前因懷孕結婚，與丈夫育有一稚齡幼子，一家三口在新北市租屋。

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不過，因丈夫工作不順，許女為讓生活稍為寬裕，離開民間公司行號，再轉投入酒店當小姐賺錢貼補家用，而丈夫則當外送員負責送餐。

警方調查，今日凌晨1時左右，有民眾行經北市錦州街、林森北路口時，聽到一聲轟然巨響，疑似有重物墜落，經前往查看，發現有名女子倒臥地上血流滿地，警消獲報到場發現女子明顯死亡。

為查明女子身份，警方調閱大樓監視錄影畫面，發現她是在大樓內的某酒店工作，警方同時勘驗現場，並沒有任何打門或凌亂跡象，初步排除有他殺嫌疑。

警方連絡上死者家屬，從許婦先生焦急口吻中，得知許婦生前曾打電話給老公，感覺老婆心情不佳，他雖極力開導，不料發生憾事，許婦先生趕到現場後痛哭失聲，全案現由警方會同家屬處理後續事宜。

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