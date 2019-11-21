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鐵警列車上被刺身亡案 犯嫌：被鬼嚇到中了邪！

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子刺殺，傷重不治。（記者林宜樟翻攝）

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子刺殺，傷重不治。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-21 12:22:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕鐵路警察李承翰今天7月3日為保護乘客，在嘉義火車站列車上遭鄭姓男子刺殺，傷重不治，被依殺人罪及妨害公務罪嫌起訴；嘉義地方法院今天召開程序準備庭，鄭嫌在法庭上承認犯行，但表示案發前他被整人遊戲嚇到，被鬼嚇到「是中了邪！中了邪！」。

鄭姓男子由台中榮總嘉義分院進行的精神鑑定報告已出爐，檢方指出，鑑定報告指鄭姓男子在犯案行為時因思覺失調症，而欠缺辨識其行為能力，但10月25日送鑑定，11月1日回覆報告，檢方認為思覺失調症形成原因複雜，需時間觀察，短時間完成鑑定，稍嫌草率，且理學檢查無重大精神疾病，也無重大腦傷情形，質疑難道有思覺失調症就可以殺人？連天理不容的殺警行為都無法辨識？因此提出再送其他醫院鑑定的請求。

鄭嫌辯護律師則指，鑑定報告內容包含過去在奇美醫院就醫病歷，且腦傷也不影響思覺失調症形成，當事人智力低下，案發當日四處遊蕩求援，有嚴重被害妄想，無法控制自己，不需再做鑑定，並指檢方若要多間醫院鑑定，在先前就應提出。

鄭姓男子在法庭上說，他不是每天都這樣，是被整人遊戲整到受不了才無法控制；他稱有老闆欠他薪資，7月2日原本要帶他去收驚，卻又拿影片給他看，讓他嚇到，回家時女兒又拿照片給他看，又讓他嚇到，一直覺得有人跟蹤他，強調整件事會發生是因「中了邪中了邪」。

檢方申請提出傳列車長等站務人員、旅客及鑑定人等出庭，辯護律師認為大多數都已完成偵訊，當事人也未爭執，沒有理由、無必要再傳；法官認為尊重檢方，會傳喚相關人等出庭，至於由其他醫院再進行精神鑑定部分，將等被告、證人及鑑定人等出庭後，再由合議庭評估決定。

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