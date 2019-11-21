綑綁情敵成木乃伊打死棄公墓 保全員判無期徒刑

保全員駱奕豪（左，綠衣）涉糾眾打死情敵棄屍公墓，高院今判駱無期徒刑，共犯黃達鴻判11年（藍衣者）。（記者楊國文攝）

2019-11-21 11:35:41

〔記者楊國文／台北報導〕22歲保全員駱奕豪不滿27歲何姓男子和16歲魯姓前女友相戀，得知何男將從高雄搭火車到新竹與魯女會合出遊，醋勁大發，竟找3名友人設局將他誘騙上車，五花大綁後押往苗栗縣頭份市郊區亂棒打死，再載往通霄公墓棄屍，高等法院今依共同殺人罪判駱男無期徒刑，3名共犯中，黃達鴻判11年、王健昌因已和解獲判11年10月，邱世韋在一審被判13年，因未上訴已確定。

高院宣判後立即召開延押庭，審判長告知在押的駱、黃、王等3人，其羈押將於12月3日屆滿，若繼續羈押有無意見？3人均無意見，但駱的律師指駱無逃亡之虞，請求給予交保，高院將於評議後做出裁定；訊後，3人被還押時低頭不語。

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判決書指出，駱男和魯姓少女交往2年多，分手後魯女另與玩線上遊戲認識的何男交往，駱男心生不滿。去年7月初得知魯女和何男相約在新竹火車站會合出遊，不動聲色召集邱姓、王姓、黃姓等3名友人，要他們協助教訓何男。

邱男先買膠帶、口罩、手套，再和王、黃兩人到新竹火車站埋伏，等何男現身。駱男則事先主動約魯女，假好心表示可以騎機車載她從苗栗到新竹火車站，再藉機拖延，讓魯女錯過何男。

去年7月6日上午10點，何男抵達新竹火車站沒看見魯女，邱、王、黃佯裝旅客走到何男身旁，請他幫忙搬行李，何隨即被強押上車，頭、手、腳都遭膠帶綑綁，仿如木乃伊，之後被載往頭份郊區。稍晚駱男將魯女載到新竹火車站後放她下車，即前往頭份與3人會合。

駱男等人痛毆何男近半小時，打到失去生命跡象，邱男用黑色塑膠袋將何上半身包覆，扔進轎車後車廂，載至通霄鎮白沙屯第24公墓丟棄。

新竹地院認為，駱奕豪等被告4人在被害人遭綑綁無法反抗之際，仍痛下殺手，再尋覓人煙罕至山坡推落棄屍，使被害人毫無求生可能，迄今未賠償家屬傷痛，且駱男全程主導殺人犯行卻多所推諉卸責，因此重判無期徒刑，邱男13年、王男12年、黃男11年有期徒刑。

駱、王、黃不服判決，上訴高等法院，邱因未上訴，一審被判13年徒刑已確定。#

男子王健昌（右一，前排綠衣者）涉夥同主嫌駱奕豪打死駱的情敵，高院審酌王已和被害家屬和解，今酌減刑責，判王11年10月徒刑。（記者楊國文攝）

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