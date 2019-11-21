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台貨輪遭中國砂石船撞沉 7獲救2台人下落不明

高雄港籍「萇薪輪」昨晚在中國閩江口川石島西南方遭到中國砂石船撞擊，船隻下沉，船上船員9人跳海求生，中國福建海事局接獲通報後，派出直升機搶救船上人員，9名船員已獲救7名，同時送往福州長樂機場，目前仍有船副張志茂及廚工劉孝華2人下落不明。（資料照）

高雄港籍「萇薪輪」昨晚在中國閩江口川石島西南方遭到中國砂石船撞擊，船隻下沉，船上船員9人跳海求生，中國福建海事局接獲通報後，派出直升機搶救船上人員，9名船員已獲救7名，同時送往福州長樂機場，目前仍有船副張志茂及廚工劉孝華2人下落不明。（資料照）

2019-11-21 11:56:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕高雄港籍「萇薪輪」昨晚在中國閩江口川石島西南方遭到中國砂石船撞擊，船隻下沉，船上船員9人跳海求生，中國福建海事局接獲通報後，派出直升機搶救船上人員，9名船員已獲救7名，同時送往福州長樂機場，目前仍有船副張志茂及廚工劉孝華2人下落不明。

中國相關單位出動海巡與救援船艦到出事海域搜救，並通知近作業漁船就近搜救，今早6點中國更加派直升機出海加入搜救，肇事的中國砂石船撞船後逃逸，但因撞擊後故障，正由相關單位監管。

20日晚間9點50分，閩江口川石島西南方約0.66海浬外，專載冷凍櫃集裝箱冷凍帶魚等往返兩岸的「萇薪輪」，船長50米，載快遞879噸，船上6名台灣人、3名印尼人，由福州馬尾青州開往馬祖，與不明船舶發生碰撞，造成「萇薪輪」進水坐沉，船上9人遇險棄船。

據了解，「萇薪輪」船長戴興璋、輪機長林佑政、水手楊東明、祝振勝與三位印尼籍漁工均幸運獲救，船公司今早已經搭機前往中國，處理船員醫護與後續事宜。

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