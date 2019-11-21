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30萬金飾宅配「貨到付款」竟遭2惡徒劫走 中市警逮1嫌

台中警方逮捕嫌犯1人，並查獲部分金飾。（記者張瑞楨翻攝）

台中警方逮捕嫌犯1人，並查獲部分金飾。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-21 10:51:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄旗山的林姓銀樓業者，接獲葉姓民眾下單，購買價值31萬元的金飾，而且還是「貨到付款」，不料，金飾送到台中市北屯區，卻被2名惡徒持槍搶劫，台中市警方已經抓到1名嫌犯，警方拒絕透露已經落網的嫌犯年紀；嫌犯向警方供稱，部分金飾已經變現「只分到一點點」，警方正在持續追查其他共犯。

這起前所未見的搶案，是高雄市旗山林姓銀樓業者，本月9日獲得一筆自稱是葉姓民眾的網路下單，買31萬餘元的金飾，這批金飾分成3箱，依「貨到付款」方式由宅配業者配送到台中市北屯區，不料包含黃金項鍊、黃金戒指、黃金手環及結婚金飾組共4件商品卻遭歹徒持槍搶走。

林姓業者說，宅配員送貨到中市北屯區的購買人地址後，打電話通知買家下樓付款取貨，突然有蒙面歹徒持槍，逼宅配員交出3件黃金飾品。

林男撥打葉姓民眾的電話，卻已無法接通，趕緊向警方報案，台中市警局五分局偵查隊，已經逮捕助嫌犯1人，並起出部分金飾，另有部分金飾已經變賣，落網的搶匪，把責任與贓物都推給在逃嫌犯，他宣稱自己只有分到一點點，多數變賣金飾的贓款都由在逃主嫌取走，警方正緝捕中。

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