為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

婦人掉手機怒找扒手 醫院找到真相…好心人撿到服務台

曾姓婦人誤以為手機被扒走，員警陳寶玉調閱監視器迅速幫她找回，讓曾婦感激不已。（記者黃建華翻攝）

曾姓婦人誤以為手機被扒走，員警陳寶玉調閱監視器迅速幫她找回，讓曾婦感激不已。（記者黃建華翻攝）

2019-11-21 10:39:43

〔記者黃建華／高雄報導〕62歲曾姓婦人前天到大同醫院看病後，手機不翼而飛，驚覺可能遭扒竊，因手機內有許多她和家人合照的回憶，她焦急的向前金分駐所報案，經警方調閱監視器影像追查，原來並沒有偷走婦人回憶的賊，而是曾婦不小心手機掉落，被人撿到服務台，曾婦隨後在警方陪同下領回手機，再三感謝警方辦案效率神速。

新興分局前金分駐所日前（19） 日接獲一名婦人報案，焦急表示她前往大同醫院看診時，口袋裡的手機疑似遭扒手偷走，備勤員警陳寶玉立即著手偵辦。

經警方瞭解，曾姓婦人（62歲）稍早前往大同醫院看診結束返家後，發現放在外套口袋中的手機竟然不見了，婦人驚覺可能是在診間候診時遭人扒竊。

曾婦說，雖然手機款式老舊沒什麼價值，但裡頭有多年下來含飴弄孫的照片，被偷走的不是錢財，而是回憶啊！她才報警求助。

警方立刻協助調閱監視器，並向婦人承諾會揪出這個「偷回憶的賊」，沒想到調閱醫院的監視器後，真相都大白了！

監視器畫面顯示，曾婦步入診間後，突然有一只手機從口袋滑落，而婦人卻沒注意手機掉落，原來是烏龍一場，並非被扒竊！

警方隨即陪同曾婦前往醫院服務台將她遺失的手機領回，曾姓婦人尷尬地向警方道謝，直說「原來不是被扒，是自己一時疏忽了，造成警方麻煩感到很不好意思!」

曾婦也對警方細心調閱監視器，迅速替民眾找回遺失物，再三表示肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
笨賊好累！暗夜翻牆入侵校園 偷電腦只賣100元
2019-11-20 11:28

笨賊好累！暗夜翻牆入侵校園 偷電腦只賣100元
民宿退房「順手」帶雙球鞋走 她拒還要付慘痛代價
2019-11-19 16:17

民宿退房「順手」帶雙球鞋走 她拒還要付慘痛代價
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
賣菜婦208萬血汗錢存保險箱 遭移工情侶檔搬走
2019-11-18 11:10

賣菜婦208萬血汗錢存保險箱 遭移工情侶檔搬走
偷遍大台南娃娃機 「海螺先生」禿頭特徵遭鎖定被逮
2019-11-14 21:19

偷遍大台南娃娃機 「海螺先生」禿頭特徵遭鎖定被逮
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播