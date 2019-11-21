婦人掉手機怒找扒手 醫院找到真相…好心人撿到服務台

曾姓婦人誤以為手機被扒走，員警陳寶玉調閱監視器迅速幫她找回，讓曾婦感激不已。（記者黃建華翻攝）

2019-11-21 10:39:43

〔記者黃建華／高雄報導〕62歲曾姓婦人前天到大同醫院看病後，手機不翼而飛，驚覺可能遭扒竊，因手機內有許多她和家人合照的回憶，她焦急的向前金分駐所報案，經警方調閱監視器影像追查，原來並沒有偷走婦人回憶的賊，而是曾婦不小心手機掉落，被人撿到服務台，曾婦隨後在警方陪同下領回手機，再三感謝警方辦案效率神速。

新興分局前金分駐所日前（19） 日接獲一名婦人報案，焦急表示她前往大同醫院看診時，口袋裡的手機疑似遭扒手偷走，備勤員警陳寶玉立即著手偵辦。

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經警方瞭解，曾姓婦人（62歲）稍早前往大同醫院看診結束返家後，發現放在外套口袋中的手機竟然不見了，婦人驚覺可能是在診間候診時遭人扒竊。

曾婦說，雖然手機款式老舊沒什麼價值，但裡頭有多年下來含飴弄孫的照片，被偷走的不是錢財，而是回憶啊！她才報警求助。

警方立刻協助調閱監視器，並向婦人承諾會揪出這個「偷回憶的賊」，沒想到調閱醫院的監視器後，真相都大白了！

監視器畫面顯示，曾婦步入診間後，突然有一只手機從口袋滑落，而婦人卻沒注意手機掉落，原來是烏龍一場，並非被扒竊！

警方隨即陪同曾婦前往醫院服務台將她遺失的手機領回，曾姓婦人尷尬地向警方道謝，直說「原來不是被扒，是自己一時疏忽了，造成警方麻煩感到很不好意思!」

曾婦也對警方細心調閱監視器，迅速替民眾找回遺失物，再三表示肯定。

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