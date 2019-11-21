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首頁　>　社會

集團犯案新手法？銀樓宅配30萬金飾 中途被洗劫一空

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-21 09:05:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄旗山林姓銀樓業者日前接獲民眾網路下單買31萬餘元金飾，他扛金飾分成3箱後依「貨到付款」方式，透過宅配將貨品送至台中市北屯區，卻遭人持槍洗劫物流車，林男質疑可能是新興的集團式犯案，目前已將遭搶金飾的照片，透過銀樓公會通報給全台業者通報給同業緝凶。

林姓業者指出，葉姓民眾9日透過自家銀樓的官網下單，購買黃金項鍊、黃金戒指、黃金手環及結婚金飾組共4件商品，價值約31萬餘元，經議價後，林男以28萬5千元同意賣出這批商品。

林姓業者根據宅配「每件不可超過10萬元」的規定，將商品分成3件後，寄送到台中市北屯區某地址，並指定「貨到付款」；19日中午，他接到宅配業者來電，指稱那3件金飾被人持槍洗劫。

林男大驚追問後得知，宅配員送貨到該地址後，打電話通知買家下樓付款取貨時，竟突然有蒙面歹徒持槍，逼宅配員交出3件黃金飾品；林男趕緊再撥葉姓民眾的電話，發現已無法接通，懷疑是集團所為新的犯罪手法，除了向警方報案提供證據外，並透過銀樓公會的協助，將遭搶金飾的照片通報給全台業者通報給同業協助緝凶。

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

高雄銀樓宅配30萬黃金被洗劫，已將遭搶金飾照片通報全台同業協助緝凶。（記者黃佳琳翻攝）

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