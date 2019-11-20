麻豆查賄選！傳喚31人漏夜訊問 尚無立委參選人捲入

台南地檢署指揮警、調人員追查麻豆區某工會、發展協會疑涉賄選案。（資料照，記者王俊忠攝）

2019-11-20 23:12:13

〔記者王俊忠、楊金城／台南報導〕台南檢警調等單位今天（20日）追查麻豆區某工會與發展協會發出招募會員的宣傳單，宣傳單上有招募會員的餐會、旅遊等福利，被指涉及立委賄選疑雲。台南地檢署指揮警調人員傳訊協會3名會務人員、28名會員，31人全是被告身分，釐清是否有賄選。

台南地檢署於今晚近11點表示，檢警調專案小組在今天共計傳訊31人，全部都是被告身分，沒有任何立委參選人，到晚間近11點都還在訊問中。

請繼續往下閱讀...

據了解，台南地檢署指揮台南市調查處、麻豆警分局共傳訊31人，釐清賄選疑雲，晚間移送南檢複訊。

檢調警單位接獲檢舉，台南市某工會、發展協會發出招募會員200人的宣傳單，上面寫著，每人只要繳1200元，會員每年可會餐4次以上，每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用；參加會員每人可領取香腸5節、魚丸8粒、可口奶滋2條，另有通知單指12月16日舉辦年終尾牙。

招募會員宣傳單上有餐會、旅遊等「福利」，還印有會長、顧問的姓名，被指涉及立委選舉恐有賄選疑雲，查賄小組傳訊主辦人等31人在麻豆分局接受訊問，釐清有無賄選？與立委選舉有無關連性？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法