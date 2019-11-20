捲性侵酒店妹疑雲遭罵「人渣」 遊艇富商怒告鄉民結果…

呂朝章（右起）與朱治國、黃苡峻的鄧姓代表人召開記者會澄清。（資料照）

2019-11-20 18:04:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年，網友「Jason Wu」在臉書社團「爆料公社」貼文爆料，指控遊艇富商黃苡峻和2名律師友人設飯局性侵旗下酒店小姐，不少網友紛紛留言辱罵，黃苡峻等3人否認指控，認為遭到網路霸凌，還開記者會提證據反駁，黃男更對「Jason Wu」及留言罵的81名網友提告，其中9名網友在新北地檢署轄區，6名網友於偵結前獲黃撤告不起訴，另3名網友，檢察官認為其等留言屬個人主觀評價，並非抽象辱罵，也予以不起訴。

屬名酒店幹部的「Jason Wu」，2017年9月3日在「爆料公社」發文指控，黃苡峻框下一名沒做「S」的酒店小姐參加飯局，席間與2名律師友人將小姐灌醉，載往旅館性侵，不少網友紛紛留言辱罵3人是人渣、敗類，黃不滿對81名網友提告，有9名網友在新北地檢署轄區，黃對其中6名網友撤告，6人因此獲不起訴處分。

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而貼文寫下「畜生，這樣弄妳女兒妳要不要…」的林姓網友經傳喚未出庭；PO文「希望你們這些人渣都不得好死，垃圾」的洪姓網友稱，是針對做這些事的人罵；姚姓網友則說，確實罵他們是「垃圾人」，也知道是不好聽的話。

檢方認為，這3名網友主觀上認為「Jason Wu」爆料所指的黃男等3人行為不當，而留言評論，雖用詞尖酸刻薄，但屬個人主觀評價表現，用字遣詞是否妥當，社會大眾均有評論空間，不符妨害名譽構成要件，因此也處分不起訴。

黃男提告的81名網友中，其中5名網友在台北地檢署轄區，挨告後上網貼文道歉獲撤告，台北地檢署去年10月已將5人不起訴。

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