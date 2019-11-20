為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

捲性侵酒店妹疑雲遭罵「人渣」 遊艇富商怒告鄉民結果…

呂朝章（右起）與朱治國、黃苡峻的鄧姓代表人召開記者會澄清。（資料照）

呂朝章（右起）與朱治國、黃苡峻的鄧姓代表人召開記者會澄清。（資料照）

2019-11-20 18:04:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年，網友「Jason Wu」在臉書社團「爆料公社」貼文爆料，指控遊艇富商黃苡峻和2名律師友人設飯局性侵旗下酒店小姐，不少網友紛紛留言辱罵，黃苡峻等3人否認指控，認為遭到網路霸凌，還開記者會提證據反駁，黃男更對「Jason Wu」及留言罵的81名網友提告，其中9名網友在新北地檢署轄區，6名網友於偵結前獲黃撤告不起訴，另3名網友，檢察官認為其等留言屬個人主觀評價，並非抽象辱罵，也予以不起訴。

屬名酒店幹部的「Jason Wu」，2017年9月3日在「爆料公社」發文指控，黃苡峻框下一名沒做「S」的酒店小姐參加飯局，席間與2名律師友人將小姐灌醉，載往旅館性侵，不少網友紛紛留言辱罵3人是人渣、敗類，黃不滿對81名網友提告，有9名網友在新北地檢署轄區，黃對其中6名網友撤告，6人因此獲不起訴處分。

而貼文寫下「畜生，這樣弄妳女兒妳要不要…」的林姓網友經傳喚未出庭；PO文「希望你們這些人渣都不得好死，垃圾」的洪姓網友稱，是針對做這些事的人罵；姚姓網友則說，確實罵他們是「垃圾人」，也知道是不好聽的話。

檢方認為，這3名網友主觀上認為「Jason Wu」爆料所指的黃男等3人行為不當，而留言評論，雖用詞尖酸刻薄，但屬個人主觀評價表現，用字遣詞是否妥當，社會大眾均有評論空間，不符妨害名譽構成要件，因此也處分不起訴。

黃男提告的81名網友中，其中5名網友在台北地檢署轄區，挨告後上網貼文道歉獲撤告，台北地檢署去年10月已將5人不起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
失戀女控趁虛而「入」 男網友哭哭：是我被騎
2019-11-15 22:35

失戀女控趁虛而「入」 男網友哭哭：是我被騎
不甘遭強抱 酒促辣妹拍照反擊色酒客
2019-11-13 08:26

不甘遭強抱 酒促辣妹拍照反擊色酒客
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
車頂高度有限…170公分少女「車震」 告洗車場老闆性侵不成
2019-10-29 16:51

車頂高度有限…170公分少女「車震」 告洗車場老闆性侵不成
2019-09-26 19:55

「月經來很想要」酒店妹約砲 酒客爽啪後慘被吉
遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫

遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫
酒店妹泥醉！慘遭酒客帶到摩鐵啪啪啪 女的上完男的上
2019-06-15 00:19

酒店妹泥醉！慘遭酒客帶到摩鐵啪啪啪 女的上完男的上
富商、律師遭誣指輪姦酒店妹 近百鄉民都GG了
2018-10-04 07:30

富商、律師遭誣指輪姦酒店妹 近百鄉民都GG了

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播