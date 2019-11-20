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答應演「巧虎」卻反悔 舞台劇演員判賠43萬

崔姓舞台劇演員答應出演「巧虎」卻反悔，遭判賠「O劇團」43萬元。圖為台北地院。（資料照）

崔姓舞台劇演員答應出演「巧虎」卻反悔，遭判賠「O劇團」43萬元。圖為台北地院。（資料照）

2019-11-20 16:23:26

〔記者溫于德／台北報導〕「O劇團」指控崔姓舞台劇演員答應出演「巧虎」角色卻未參與演出，導致劇團需找人代打，增加人事費用、排練支出場地租賃費等，提告求償；但崔未到庭也未提出書狀答辯。台北地院審結，判崔應賠償43萬元，可上訴。

「O劇團」委託律師指主張，雙方前年2月23日訂立演出合約，約定由崔姓演員在舞台劇「2018秋冬巧虎大型舞台劇『尋找消失的音符』」中，擔綱巧虎角色並管理後台；合約履行期間，崔應嚴守劇場倫理及紀律，不可耽誤排演、會議及演出，若重大違約屢勸不聽，劇團有權撤換演出人員，並提告求償。

但崔姓演員締約後並未依約進行訓練，並於劇團出發中國前2週表示無法參與演出，害劇團緊急委請其他演員代打，並新增排練支出場地租賃費等；「O劇團」因而求償90萬元。

法院審結，認定「O劇團」與崔姓演員就排練、演出等義務均已明定履行期，崔遲誤履行期，應負遲延責任，故「O劇團」得請求賠償替補演出人員薪資、支出新增排練場地租賃費用、通訊費等，但「O劇團」依約僅能求償18萬元；至於崔未履行約定所衍生出來的違約金，則以25萬元為妥，最終判崔應賠償43萬元。

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