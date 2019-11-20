為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

標緻泰女大生旅遊兼賣淫稱來台「生意興隆」

蒂帕宛身形凹凸有致，在台生意興隆。（記者徐聖倫翻攝）

蒂帕宛身形凹凸有致，在台生意興隆。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-20 15:30:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局利用網路巡邏，日前前往中和某商務旅社進行查緝，抓到年僅23歲的泰國籍女大生蒂帕宛（音譯）持觀光簽來台賣淫，她還向警方稱，聽說來台灣旅遊很好玩，又可以邊賺錢，所以才會向學校請假來台賣春兼觀光。

據悉，蒂帕宛身形凹凸有致，由於年輕故皮膚白皙又吹彈可破，長得還有點韓系美女的味道。警方調查，她於上月23日持觀光簽證入境，隨後來到中和區中正路某商旅入住，平時靠1名叫「Ken」的男子與LINE聯繫通知她接客。

本月初警方利用網路巡邏在某知名論壇找到蒂帕宛的廣告，標榜僅要價2300元就能享受「完整」服務，員警隨後喬裝嫖客至商旅赴約，蒂帕宛起初還嗲聲嗲氣用英文希望假裝是嫖客的員警可以選3700元2小時任玩方案，直到員警拿出證件表明身分，她才整個臉垮下來。

蒂帕宛向警供稱，因為她知道自己長相、身材都不錯，在台灣期間生意很好，扣掉旅費還有賺，每次性交易她可以抽1000至1800元台幣，客人如果選價錢高的方案她就可以抽比較多，而與她接頭那位名叫Ken的男子真實身分她則向警稱不知。訊後，警方依妨害風化罪嫌將她移送法辦，並移送移民署擇期遣返。

蒂帕宛被警方查獲在中和某商旅賣淫。（記者徐聖倫翻攝）

蒂帕宛被警方查獲在中和某商旅賣淫。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
越南女與台男合組應召站 推同鄉下海賣淫讓他獲利2千萬
2019-11-18 15:32

越南女與台男合組應召站 推同鄉下海賣淫讓他獲利2千萬
日領5千！女學生商旅打工驚聞「殘廢澡」喘息聲 報警直搗淫窟
2019-11-17 12:01

日領5千！女學生商旅打工驚聞「殘廢澡」喘息聲 報警直搗淫窟
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
162公分泰女被嫌矮 賣淫集團嗆嫖客：打X還要挑身高
2019-11-06 18:35

162公分泰女被嫌矮 賣淫集團嗆嫖客：打X還要挑身高
警方外流？鐵路街私娼寮3分33秒高清片瘋傳 火辣賣淫女全曝光
2019-10-31 16:40

警方外流？鐵路街私娼寮3分33秒高清片瘋傳 火辣賣淫女全曝光
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播