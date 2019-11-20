標緻泰女大生旅遊兼賣淫稱來台「生意興隆」

蒂帕宛身形凹凸有致，在台生意興隆。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-20 15:30:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局利用網路巡邏，日前前往中和某商務旅社進行查緝，抓到年僅23歲的泰國籍女大生蒂帕宛（音譯）持觀光簽來台賣淫，她還向警方稱，聽說來台灣旅遊很好玩，又可以邊賺錢，所以才會向學校請假來台賣春兼觀光。

據悉，蒂帕宛身形凹凸有致，由於年輕故皮膚白皙又吹彈可破，長得還有點韓系美女的味道。警方調查，她於上月23日持觀光簽證入境，隨後來到中和區中正路某商旅入住，平時靠1名叫「Ken」的男子與LINE聯繫通知她接客。

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本月初警方利用網路巡邏在某知名論壇找到蒂帕宛的廣告，標榜僅要價2300元就能享受「完整」服務，員警隨後喬裝嫖客至商旅赴約，蒂帕宛起初還嗲聲嗲氣用英文希望假裝是嫖客的員警可以選3700元2小時任玩方案，直到員警拿出證件表明身分，她才整個臉垮下來。

蒂帕宛向警供稱，因為她知道自己長相、身材都不錯，在台灣期間生意很好，扣掉旅費還有賺，每次性交易她可以抽1000至1800元台幣，客人如果選價錢高的方案她就可以抽比較多，而與她接頭那位名叫Ken的男子真實身分她則向警稱不知。訊後，警方依妨害風化罪嫌將她移送法辦，並移送移民署擇期遣返。

蒂帕宛被警方查獲在中和某商旅賣淫。（記者徐聖倫翻攝）

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