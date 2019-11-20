登山迷蹤10天安全獲救 他親述巧遇「祖靈」過程…

宋男（綠衣者）就是靠著這兩瓶空瓶裝山泉水渡過迷蹤的十天。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-20 12:54:55

［記者陳彥廷、邱芷柔／屏東報導］台朔重工公司機械廠機工鉆床班員工宋瑞雄，本月10日上午7點駕駛自小客車到屏東縣山區登山卻傳出失蹤，最後在來義鄉發現其車輛，今天早上他被人目擊走下山，熱心的居民趕緊載他去春日消防隊。

在山林內經過10天的迷蹤，宋瑞雄不僅毫髮無傷，還親自面對媒體講述他離奇的失蹤過程。

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宋瑞雄說，當天他登山原已經準備要返家，但下山的路線卻不同於上山迷路，手機快沒電只好節省電力渡過首夜，隔天宋持續迷航，還一度要攀上石壁，但卻不慎捉到鬆動石頭而下墜重挫，「整個人摔到差點無法呼吸」，休息了半個小時才起身。

宋瑞雄更透露連他不是原住民都深信不疑的「祖靈神跡」，宋指出，在跌落山壁後，連眼鏡都摔不見，躲在小山洞的數天雖然知道有搜救隊員前來搜索，但當時狀況根本難以求援，只能持續等在原地待救，但最後他決定走出山洞自救，果真遇到1對原住民夫婦，3人在深山中閒話家常，該對夫婦還向他說，「你眼睛不好所以看不到下山的路」，宋男心知，這就是指他眼鏡不見了所以找不著下山的路。

宋男說，該夫婦在陪伴他約兩個小時後，宋男突然就再也找不著該夫婦，宋男很確定他們並非真人，宋男推測就是原住民們的祖靈出來幫助他，說也奇怪，接著他就找到下山的路進而脫困，今天中午還要上登山口祭拜山神，感謝山神保他一命。

屏東縣消防局表示，宋瑞雄失聯期間，屏縣消防局出動春日、來義、佳冬、枋寮分隊及第三大隊前往搜尋，由第三大隊大隊長許朝陽擔任指揮官指揮，搜救人員持續搜尋南久保山、久保山、大武藏山及力里山區域及河床一帶，搜尋任務歷時10天，期間也申請空勤總隊直升機及請求高雄市消防局支援測溫空拍機由上空搜尋，並請當地獵人、中華民國山難搜救總隊南區協會、中華民國山難搜救總隊中區協會及台塑員工支援搜尋，共計出動57車次、警消111人次、役男2人次、義消27人次、民間搜救團體284人次、直升機2架次及測溫空拍機。（13:03更新）

台塑員工宋瑞雄失聯10天毫髮無傷下山，簡單補充體力後，又上山感謝山神。（記者邱芷柔翻攝）

南和派出所所長歐德生（左）與台塑員工宋瑞雄。（記者邱芷柔翻攝）

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