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被控抵押公司土地挪用6億元 貴婦月子中心董座夫婦被起訴

京倫集團董事長李俊琳、胡白玫夫婦，被新加坡李姓女富商指控，涉嫌擅自更改公司會議紀錄，將位於北市小南門市價約6億元的土地抵押，台北地檢署今依背信罪將2人起訴，偽造文書部分則不起訴。（資料照）

京倫集團董事長李俊琳、胡白玫夫婦，被新加坡李姓女富商指控，涉嫌擅自更改公司會議紀錄，將位於北市小南門市價約6億元的土地抵押，台北地檢署今依背信罪將2人起訴，偽造文書部分則不起訴。（資料照）

2019-11-20 13:06:44

〔記者錢利忠／台北報導〕旗下擁有英倫產後護理之家品牌，並找來藝人侯佩岑代言的京倫集團董事長李俊琳、胡白玫夫婦，被新加坡李姓女富商指控，涉嫌擅自更改公司會議紀錄，將位於北市小南門市價約6億元的土地抵押；李俊琳夫婦承認犯行，台北地檢署今依背信罪將2人起訴，偽造文書部分則不起訴。

成立於2003年的京倫集團，最著名的資產即是侯佩岑代言，知名主播陳海茵、國標舞天后劉真、藝人范瑋琪及劉若英等人都曾入住過的高價位產婦坐月子中心「英倫產後護理之家」；該集團旗下另有京倫建設、昇邦營造、京原國際、位於中國山東的京倫置業等公司。

李姓女富商曾向媒體爆料，指20多年前她在美國結識胡白玫，出於信任於2013年出資3.5億元，以「升創公司」之名，與李俊琳旗下的杰昇公司，合資成立英倫產後護理之家，雙方各占一半股份，直到她來台查帳，才驚覺坐月子中心已改登記於李俊琳旗下的京原公司。

檢方調查，李俊琳夫婦於2012間，以投資國防部所釋出位於北市小南門附近國有地等名義，遊說李姓女富商出資4億元，後來以資金不足、沒標下土地等為由，要求李女再出資，李女因而再匯投資款2.1億元，最後沒標下土地，李俊琳夫婦被查出涉嫌將其中約4億元，挪去填補財務缺口，涉及業務侵占等罪，去年8月已將李俊琳夫婦2人起訴。

不料，李姓富商事後查出，雙方合力投資位於小南門地段的土地，疑似被李俊琳夫婦私下拿去抵押，為此控告背信；此外，李俊琳夫婦另被控更改京倫置業有關董事會及股東架構等會議紀錄。

李俊琳夫婦承認挪用6億元的小南門地段土地抵押金，被檢方認定涉及背信罪的事證明確；至於更改公司會議紀錄被控偽造文書的部分，則罪證不足。

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