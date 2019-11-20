為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

登山失聯10天幸運獲救 他啃芒草根、喝溪水躲死神召喚

宋瑞雄獲救後飽食一餐。（記者洪定宏翻攝）

宋瑞雄獲救後飽食一餐。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-20 11:14:24

相關新聞

他登山失蹤10天毫髮無傷下山 村長直呼：祖靈保祐

〔記者洪定宏／高雄報導〕台朔重工公司機械廠機工鉆床班員工宋瑞雄，本月10日到屏東縣登山，因迷路而失聯，今早平安獲救；他求生的關鍵是啃芒草根並汁液、喝溪水，並依循石壁、水源區及溪流．尋找獲救機會。

公司得知宋瑞雄失聯消息後，全力幫忙家屬協調屏東警方、消防局、空勤總隊、救難協會等單位入山搜尋。

60歲的宋瑞雄表示，他10日上午約8點，從舊白鷺部落登山口，前往大武藏山，但因找不到三角點，返程時迷失方向。因為手機無法通訊，後來電力用盡，不能跟外界聯繫，所以宋瑞雄先找安全地區過一晚，隔天在水源區等待救援。

11日傍晚約6點，宋瑞雄遇到一對白衣原住民男女，問答均無回應，他往前靠近時，那對男女卻在另一側出現，然後不見蹤影，他們原本所在的地方只剩長長的雜草。

12日留在水源地休息，啃有甜味的芒草根並吸汁液，以防血糖過低。

13日從舊原住民部落前往獵區尋路，途中發現救援直升機，宋瑞雄大聲呼喊，並站在大岩石上揮舞帽子，但直升機未發現。

為避免隨意移動，造成搜救困難，也避免被捕獸夾夾傷，宋瑞雄決定留在附近石壁靜待救援。直到17日，仍未見搜救隊，宋瑞雄往下到溪谷，沿七佳溪下游行走，希望獲得求助機會。

今（20）日上午7點20分，宋瑞雄在七佳溪谷遇到原住民青年，在他協助下，於8點5分抵達消防隊，向家人報平安。宋瑞雄強調，他只帶1天糧食出門，斷糧後，先靠喝水求生，然後啃有甜味的芒草根、吸其汁液、喝溪水，以防血糖過低，再沿溪流而下，終於獲救。

宋瑞雄跟太太感謝公司及所有救援人員幫忙，並回登山口感謝山神幫忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
他登山失蹤10天毫髮無傷下山 村長直呼：祖靈保祐
2019-11-20 10:16

他登山失蹤10天毫髮無傷下山 村長直呼：祖靈保祐
宜蘭縣加羅湖山區3名男性登山客走失 已取得連繫
2019-06-10 17:57

宜蘭縣加羅湖山區3名男性登山客走失 已取得連繫
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
宜蘭男子上山打獵 失聯5天被尋獲
2018-09-29 12:43

宜蘭男子上山打獵 失聯5天被尋獲
婦登刁山失聯14天 直升機運遺體下山
2018-09-04 12:17

婦登刁山失聯14天 直升機運遺體下山
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播