登山失聯10天幸運獲救 他啃芒草根、喝溪水躲死神召喚

宋瑞雄獲救後飽食一餐。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-20 11:14:24

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他登山失蹤10天毫髮無傷下山 村長直呼：祖靈保祐

〔記者洪定宏／高雄報導〕台朔重工公司機械廠機工鉆床班員工宋瑞雄，本月10日到屏東縣登山，因迷路而失聯，今早平安獲救；他求生的關鍵是啃芒草根並汁液、喝溪水，並依循石壁、水源區及溪流．尋找獲救機會。

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公司得知宋瑞雄失聯消息後，全力幫忙家屬協調屏東警方、消防局、空勤總隊、救難協會等單位入山搜尋。

60歲的宋瑞雄表示，他10日上午約8點，從舊白鷺部落登山口，前往大武藏山，但因找不到三角點，返程時迷失方向。因為手機無法通訊，後來電力用盡，不能跟外界聯繫，所以宋瑞雄先找安全地區過一晚，隔天在水源區等待救援。

11日傍晚約6點，宋瑞雄遇到一對白衣原住民男女，問答均無回應，他往前靠近時，那對男女卻在另一側出現，然後不見蹤影，他們原本所在的地方只剩長長的雜草。

12日留在水源地休息，啃有甜味的芒草根並吸汁液，以防血糖過低。

13日從舊原住民部落前往獵區尋路，途中發現救援直升機，宋瑞雄大聲呼喊，並站在大岩石上揮舞帽子，但直升機未發現。

為避免隨意移動，造成搜救困難，也避免被捕獸夾夾傷，宋瑞雄決定留在附近石壁靜待救援。直到17日，仍未見搜救隊，宋瑞雄往下到溪谷，沿七佳溪下游行走，希望獲得求助機會。

今（20）日上午7點20分，宋瑞雄在七佳溪谷遇到原住民青年，在他協助下，於8點5分抵達消防隊，向家人報平安。宋瑞雄強調，他只帶1天糧食出門，斷糧後，先靠喝水求生，然後啃有甜味的芒草根、吸其汁液、喝溪水，以防血糖過低，再沿溪流而下，終於獲救。

宋瑞雄跟太太感謝公司及所有救援人員幫忙，並回登山口感謝山神幫忙。

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